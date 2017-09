Microsoft kan være klar med ny Surface-computer om tre uger

Microsoft har planlagt et event i London, hvor ny Surface-computere sandsynligvis vil blive præsenteret.

Microsoft kunne være på vej med en LTE-version af sin Surface Pro. Foto: Microsoft

Microsoft afholder sit årlige Future Decoded-event den 31. oktober til 1. november, og her kan du godt forvente, at nye Surface-computere ser dagens lys.Det skriver The Verge Microsofts chef for selskabet Surface Device-afdeling, Panos Panay, har nemlig taletid på scenen ved eventet, og kilder hos Microsoft fortæller The Verge, at mindst en enhed vil se dagens lys ved Future Decoded.Det passer meget godt med tidspunktet. Microsoft har tidligere benyttet oktober måned til at lancere nye produkter i sin Surface-familie.Du bør dog ikke regne med, at det bliver de helt store revolutionerende produkter, som bliver fremvist.Microsoft har tidligere lovet at udgive en Surface Pro med LTE/4G-funktion, og man kunne også forvente at se en mere opdateret efterfølger af Surface Book-computeren eller Surface Hub-tavlen.Der er dog en chance for, at Microsoft fremviser de første ARM-styrede Windows-bærbare computere - og dermed måske en ny Surface-tablet med en ARM-processor.Sidst Microsoft legede med de ofte smartphone-orienterede ARM-processorer var ved Windows RT, der var en fiasko, da den ikke kunne afvikle de klassiske Windows-programmer.Sidenhen har Microsoft og Qualcomm indgået et samarbejde om at få Windows-programmer - win.32/.net - vil at blive emuleret på Qualcomms ARM-baserede Snapdragon-processorer.Det kan du se i videoen herunder:Det vil betyde tynde og lette bærbare Windows-tablets med konstant forbundet LTE-muligheder og høje batterilevetider, men som i princippet stadig kan afvikle tunge Windows-programmer som Photoshop.HP, Asus og Lenovo er allerede på vej med ARM-Windows 10-tablets inden året er omme, lyder det fra Microsoft.