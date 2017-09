Google anklaget for at benytte bølle- og monopol-metoder: Her er reaktionen fra Google

Google nægter at have udelukket Vivaldi-browseren fra Google Adwords-kampagner, fordi Vivaldi-stifter Jon von Tetzchner offentligt har kritiseret Google.

Google reagerer nu på de meget hårde anklager, som blev rettet mod selskabet tidligere på ugen om, at det benytter bølle-metoder og misbruger sit monopol.Afsenderen er Jon von Tetzchner, der står bag Vivaldi-browseren og i sin tid også var manden bag Opera.Jon von Tetzchner mener, at Google har ændret sig som selskab, og i dag eksempelvis i stigende grad forsøger at få brugerne af Googles tjenester til at skifte til Chrome-browseren.Samtidig anklager han Google for at udnytte sin dominerende position med Google AdWords til at hindre markedsføringen af Vivaldi.“For nylig blev vores Google AdWords-kampagner annulleret uden advarsel. Det var anden gang, at jeg har oplevet denne situation,” forklarer Jon von Tetzchner, der mistænker Google for at gøre dette, fordi han offentligt har kritiseret Google flere gange.Jon von Tetzchner kommer herefter med følgende opsang til Google:“Som et monopol både inden for søgninger og annoncer viser Google desværre, at man ikke er i stand til at modstå fristelsen til at udnytte magten.”“Jeg er trist over dette skift fra at være en nørdet, positiv virksomhed til at være den bølle, det er i 2017.”Google har nu sendt en kommentar til anklagerne fra Jon von Tetzchner til Computerworld. Her afviser selskabet, at der er noget at komme efter.“Vi udelukker bestemt ikke nogen fra Adwords, fordi de kritiserer os,” lyder svaret fra Google.“Vi tager affære over for websteder, der overtræder vores retningslinjer og politikker for download af software, som er der for at sikre, at vores brugere ved præcis, hvad de downloader, og at installationsprocessen er sikker og let at forstå.”“Vi følger de samme retningslinjer og politikker for vores egne produkter," skriver Google i mailen til Computerworld.