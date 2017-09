Danske Bank ramt af nedbrud i' interne systemer' - problemerne er løst, men MobilePay hoster og hakker stadigvæk

Stort nedbrud hos Danske Bank giver problemer for MobilePay-brugere.

MobilePay-brugerne bliver stadigvæk mødt af fejlmeddelelser.

vornår alt kører glat igen, tør jeg simpelthen ikke sige endnu. Men jeg håber, at det ikke varer længe," skriver han.

Danske Bank har løst de it-problemer, der lå til grund for at bankens hjemmeside, netbank og den populære app MobilePay har været nede siden onsdag eftermiddag.Der er dog stadigvæk enkelte systemer, der endnu ikke virker efter hensigten, oplyser Claes Lautrup, presserådgiver i Danske Bank, til Computerworld.“Generelt er vores systemer oppe og køre igen, men der kan stadigvæk godt være problemer med de enkelte løsninger. Vores interne systemer i Ejby var ramt af et nedbrud," siger presserådgiveren, der samtidig understreger, at der ikke er tale om et hackerangreb.En af de løsninger, der endnu volder problemer, er MobilePay.Her bliver mange brugere stadigvæk ramt af en fejlmeddelelse, når de forsøger at overføre penge med appen.Peter Kjærgaard der er pressechef for MobilePay oplyser i en mail til Computerworld, at MobilePay stadigvæk er ramt af "sporadiske problemer og forlængede svartider"."HProblemerne ramte Danske Bank onsdag eftermiddag, hvor banken lidt efter klokken 16 oplyste på Facebook at flere af bankens services var ramt af it-problemer.