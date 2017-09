Datacentre bliver en storindustri: Skal bidrage med 52 milliarder kroner i Sverige i 2025

På den anden side af Øresund øges forventningerne til, hvilken effekt den nye datacenterindustri vil få på nationaløkonomien. Senest er prognosen opjusteret med flere milliarder kroner, og arbejdspladserne vil følge med, lyder det.

"Det er svært at forstå, at det er en stor branche, men regner man på det direkte eller indirekte, så kan man næsten sammenligne det med stålbranchen, og så taler vi altså om en branche, der påvirker svensk økonomi" Fredrik Lind, ansvarlig for teknik, medier og telekom i Norden for Boston Consulting Group (BSG)

Herhjemme taler vi ofte om den danske muld som en lykkens oase, der som et fluepapir tiltrækker datacentre.Men vores nordiske nabonationer fungerer på samme vis, og i Sverige er man overbevist om, at datacenterinvasionen vil udvikle sig til at blive en decideret storindustri. Det skriver ComputerSweden "Det er svært at forstå, at det er en stor branche, men regner man på det, så kan man næsten sammenligne det med stålbranchen, og så taler vi altså om en branche, der påvirker svensk økonomi," siger Fredrik Lind, der er ansvarlig for teknik, medier og telekom i Norden for Boston Consulting Group (BSG) til ComputerSweden Hos Boston Consulting Group er man overbevist om, at når multinationale it-giganter som Amazon placerer datacentre i Eskilstuna, Katrineholm og Västerås, så kommer det til at bidrage væsentligt til den svenske økonomi.BSG forventer på nuværnede tidspunkt, at industrien kommer til at vokse med 14 procent årligt.Tidligere har BSG spået, at industriens bidrag i 2025 ville være 49 milliarder svenske kroner, men optimismen breder sig.Efter at endnu flere ordrer er vundet og der dermed er planlagt endnu flere datacentre på svensk grund, er prognosen blevet opjusteret. Nu forventer man et positivt bidrag på 52 milliarder svenske kroner i 2025, og det er en del.Det svarer konkret til en fremskrivning, hvor en industri, der i 2015 udgjorde 0.15 procent af den svenske bruttonationalprodukt i 2025 vil udgøre en halv procent.Men hvor kommer det bidrag egentlig fra? Det spørgsmål stiller mange sig selv, i det man forestiller sig et datacenter, som en stor summende blok med en tilknyttet pedel, der skifter halgonrør og sikringer.Det er da heller ikke de ansatte i datacentret, der kommer til at give den svenske økonomi en "tryck" i den rigtige retning.Det reelle skub til økonomien skal komme fra en virkning, der minder om den, man så, da man i sin tid lagde jernbanen ud.Selve etableringen af projektet skaber naturligvis arbejdsplader, men samtidigt giver projektet næring til en hel følgeindustri, vækst hos underleverandører og sågar til at hele byer opstår omkring projekterne.Tror du på, at de store datacentre reelt set vil give økonomien et skub, og hvor mener du, at Danmark står henne i det kampen om at udvikle den nye industri? Giv dit besyv med i debatfeltet herunder.