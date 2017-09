Er Oracle i al hemmelighed ved at lukke ned for Solaris?

Snart kan det være slut med Solaris-styresystemet, som Oracle overtog sammen med købet af Sun Microsystems i 2010.

Oracle kan i al hemmelighed være ved at lukke ned for hele sin Solaris-forretning, som fulgte med, da selskabet i 2010 købte Sun Microssystems.Rygterne får blandt andet næring på de sociale medier, hvor det i forskellige forummer fremgår, at Oracle er i gang med at afskedige en lang række medarbejdere i de afdelinger, der arbejder med Unix-baserede Solaris og Sparc-processorerne.Det er kun en måned siden, at den mangeårige chef for Sun Microsystems open source-udvikling, Simon Phipps, skrev på Twitter, at Oracle havde fyret alle Solaris tech-medarbejderne.Det er en “klassisk, stille EOL [‘end of life’, red] for produktet,” skrev han.Meldingen kom efter, at Oracles øverste system-chef, John Fowles, forlod selskabet i august. Han var ansvarlig for udviklingen af både Sparc, Solaris, x86-servere, storage og andre af Oracles produkter.Hertil kommer, at Oracle i selskabets seneste roadmap ikke nævner noget om release af en ny version af Solaris (Solaris 12), men istedet alene nævner opdateringer af den nuværende version, Solaris 11, under navnet ‘Solaris 11.next’.Selv har Oracle intet oplyst, men ifølge Computerworlds amerikanske nyhedsbureau er der noget, der tyder på, at Oracle ikke har fyret medarbejderne, men i stedet overflyttet dem til selskabets egen Linux-afdeling.