Tusindvis af danske hjertepatienter kan blive ramt: Pacemakere er sårbare overfor hackerangreb

Amerikanske myndigheder har tilbagekaldt næsten en halv million pacemakere, fordi de er sårbare for hackerangreb. Flere tusinde danskere har den sårbare hardware i hjerterne, vurderer overlæge.

Flere tusinde danske hjertepatienter går rundt med pacemakere, der er sårbare overfor hackerangreb.De amerikanske sundhedsmyndigheder har tilbagekaldt 465.000 pacemakere fra den amerikanske medicinalgigant Abbott, fordi det vurderes, at hackere med det rette udstyr kan manipulere dem – og flere tusinde danskere skal tilsyneladende også have den livsvigtige hardware opdateret."Jeg vurderer, at et antal tusinde patienter i Danmark har en af disse pacemakere. Patienterne kommer ind til fast kontrol en gang årligt. Næste gang de kommer, vil vi tilbyde dem den opdatering af firmware, der er tale om," siger overlæge, professor og dr.med. Jens Cosedis Nielsen fra pacemakerklinikken på Aarhus Universitetshospital i Skejby til Politiken og tilføjer, at man ikke skal være bange for, at en hacker kan sidde hjemme ved sin bærbare computer og slukke folks pacemakere."Det er ikke sådan, at du kan sidde et sted i Danmark eller udlandet og ændre alle pacemakere. Det kræver, at du får fat i en særlig computer, som bruges til at indstille pacemakere. Hvis du kan komme i nærheden af patienten, vil du potentielt kunne gøre det. FDA gør opmærksom på det teoretiske problem, og vi er blevet tilbudt en opdatering af firmware, så problemet kan blive fjernet".Hos den danske sundhedsstyrelse har man ikke nogen faste procedurer for, hvordan man håndterer sager om it-trusler mod medicinsk udstyr.Det er op til producenten at holde øje med og informere om eventuelle sårbarheder, som hackere potentielt kan udnytte.”Hacking af medicinsk udstyr er en relativ ny problemstilling og Lægemiddelstyrelsen har en klar formodning om, at fabrikanter af medicinsk udstyr selv har en interesse i at opretholde en høj sikkerhed for deres produkter. Det skal understreges, at risikoen stadig er teoretisk. Der er ikke eksempler på, at denne type hacking har fundet sted i Danmark eller EU,” skriver Katrine Hagen Lema, der er akademisk sagsbehandler hos Lægemiddelstyrelsen, til Computerworld.