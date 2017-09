“

Jeg ser tre teknologi-trends, der vil ændre vores verden. Når noget ændrer verden, påvirker det både virksomheder og forbrugere.



Den første er kunstig intelligens. Det skyldes den regnekraft, der er tilgængelig i dag, og at kunstig intelligens nu finder vej til industrien. Det sker med en meget høj hastighed. Alt software vil blive intelligent.



Den anden trend, der vil få en signifikant betydning, er blockchain. Blockchain giver os en helt ny måde at opnå tillid på, og der er er nogle meget, meget interessante nye brugsscenarier.



Det tredje område er inden for bioteknologi med CRISPR (genteknologi, red). Det er en kæmpe forandring, fordi det vil ændre alt inden for sundhed og life science.



Her i Norden har man eksempelvis en befolkning, der bliver ældre. Der er et enormt behov for højere effektivitet, når vi taler healthcare. Med CRISPR vil medicin gå fra at være reaktiv til at være proaktiv. Det vil få en enorm betydning.





”