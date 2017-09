Mød direktøren for 160.000 medarbejdere fra over 100 lande: "Det er en meget interessant organisation, for vi er i sandhed uden grænser”

Abidali Neemuchwala er CEO i Wipro. Computerworld har mødt ham i Ørestad i København. Foto: Kim Stensdal.

Interview: Abidali Neemuchwala er øverste chef for flere end 160.000 medarbejdere, der kommer fra over 100 forskellige lande. Her fortæller han i forbindelse med et besøg i Danmark om arbejdet som CEO i den globale virksomhed Wipro.

“Jeg er en global leder. Jeg har boet i Indien, USA, Sydafrika og Japan, så jeg har erfaringer med forskellige lande. Det er meget berigende at have en global arbejdsstyrke.”

“Vi har medarbejdere fra over 100 forskellige nationer. Det er en meget interessant organisation, for vi er i sandhed uden grænser ud fra det perspektiv.”

Alene den geografiske spredning af Wipros organisation vil nok kunne tage pusten fra de fleste direktører. Abidali Neemuchwala, der er administrerende direktør i det globale oursourcing-selskab, ser dog ikke videre stresset ud, da Computerworld møder ham til et interview i København.Wipro, der har over 160.000 ansatte på verdensplan, har - som vi fortalte tidligere på ugen - rettet sigtekornet mod Norden og ikke mindst Danmark, hvor selskabet har store planer.Allerede i dag er der omkring 3.500 Wipro-medarbejdere rundt omkring i verden, der kun arbejder med nordiske virksomheder, og derudover er der omkring 650 medarbejdere hos selskabet lokalt her i Norden.49-årige Abidali Neemuchwala, der blev CEO i Wipro i 2015, er inder af nationalitet, men bor i dag i Dallas, USA."Jeg er en global leder. Jeg har boet i Indien, USA, Sydafrika og Japan, så jeg har erfaringer med forskellige lande. Det er meget berigende at have en global arbejdsstyrke.""Vi har medarbejdere fra over 100 forskellige nationer. Det er en meget interessant organisation, for vi er i sandhed uden grænser ud fra det perspektiv.""Samtidig gør vi mere og mere lokalt, og vi lærer en masse om, hvordan vi kan håndtere forskellige kulturer. Der er nuancer i alle kulturer.""Men alle kulturerne mødes der, hvor der er en grundlæggende Wipro-kultur: Du kan besøge Wipro i Latinamerika, Brasilien, USA, England, Indien, Japan eller her i København i Danmark - og så er der en grundlæggende Wipro-kultur, der handler om at have en passion for kunderne og at have et globalt mindset.""Det er et stort ansvar, men det er et spændende tidspunkt at være leder og CEO i en teknologivirksomhed.""Historisk understøttede teknologien back office. Da jeg sluttede mig til industrien for 25 år siden, kaldte man det afdelingen for elektronisk databehandling. I dag er teknologi blevet produktet i en hvilken som helst industri.""Banken eksisterer i smartphonen, og bilen bliver selvkørende. Når så meget teknologi finder vej til produkterne, er det ekstremt interessant at være CEO i en teknologivirksomhed.""Det er også en meget udfordrende tid. For det første skal du transformere dig selv, mens du hjælper dine kunder med at transformere sig.""For det andet ændrer det grundlæggende paradigme sig. Der finder en masse automatisering sted baseret på robotics og kunstig intelligens: Det betyder, at der er behov for at give vores folk nye kompetencer - de skal forstå det digitale, kunstig intelligens og machine learning, så de kan hjælpe vores kunder.""Vi har allerede oplært over 60.000 personer i forskellige digitale teknologier."