Amazon vil bygge et ekstra milliard-hovedkvarter: Opfordrer interesserede byer til at byde ind i stor budrunde: Se kravene her

Amazon vil opføre et ekstra gigantisk hovedkvarter, som selskabet vil kalde ‘HQ2.’ Men hvor skal det ligge? Amazon opfordrer interesserede byer til at byde ind. Forventer store 'økonomiske incitamenter' - men tilbyder til gengæld 50.000 arbejdspladser.

Amazon vil i gang med at opføre et ekstra, gigantisk hovedkvarter med plads til 50.000 medarbejdere og går nu i gang med at lede efter et egnet sted for det store byggeri.Amazon opfordrer derfor interesserede byer i det nordlige USA til at byde ind.Eneste krav er, at byen skal have mindst en million indbyggere, have en et godt universitet, mange unge og et lokalt miljø præget af software-udvikling og ingeniører, ligge højt 45 minutters kørsel fra en større lufthavn og have mulighed for at huse mange tusinder nye borgere - enten via nybyggeri eller i eksisterende ejendomme.Og så er Amazon også interesseret i at blive præsenteret for ikke uvæsentlige økonomiske incitamenter for at vælge lige præcis den pågældende by.Det kan eksempelvis være i form af ‘udligning af startkapital og løbende driftsomkostninger,’ som vil være ‘afgørende faktorer i beslutningsprocessen,’ som Amazon skriver.Til gengæld kan Amazon tilbyde arbejdsplads til 50.000 medarbejdere, ligesom selskabet forventer at investere mindst fem milliarder dollar - 30 milliarder kroner - i byggeriet.Der kan altså blive tal om et meget stort økonomisk og erhvervsmæssigt boost for den by, som Amazon vælger som nyt hjemsted.“HQ2 bliver helt sidestillet med vores Seattle-hovedkvarter. Amazon kommer med milliarder af dollar både ‘upfront’ og i løbende investeringer og vil skabe titusindvis af højtbetalte job,’ lyder det fra Amazon-stifter Jeff Bezos.Det nye hovedkvarter omtales som ‘HQ2’ [headquarter 2, red], og det skal supplere det eksisterende HQ i Seattle.Der skal således være mulighed for at opføre mindst 2,5 millioner kvadratmeter kontorbygninger over de næste 10-15 år, hedder det.I dag har Amazon hovedkvarter i nordamerikanske Seattle, hvor 40.000 medarbejdere har deres daglige gang i selskabets markante domicil i byens centrum, der tæller 33 bygninger med sammenlagt 2,4 millioner kvadratmeter kontorplads.Amazon har haft vild vækst i den seneste tid. Antallet af medarbejdere er vokset med 42 procent alene i de seneste tre måneder, og selskabet har store pladsproblemer.Det store behov for mere plads har desuden været med til at drive prisen for kontorlokaler i Seattles downtown, hvor selskabet lejer en stor del af bygningsmassen, markant i vejret.Amazon har i dag globalt 380.000 medarbejdere.Amazon har aldrig været kendt for langsomme beslutningsprocesser, og selskabet forventer, at interesserede byer afleverer deres udspecificerede bud senest 19. oktober - altså om godt en måned.Også en række andre store it-selskaber er i gang med at opføre nye kæmpe-byggerier.