Danske organisationer kæmper med EU's persondataforordning: It-systemer dumper i massevis

Sagsbehandlingssystemer lever i mange tilfælde ikke op til kravene i EU's nye persondataforordning, og det er et stort problem for både private virksomheder og offentlige myndigheder.

Annonce:



Annonce:

Danske myndigheder og private virksomheder kæmper med sags-systemer, der ikke understøtter kravene i EU’s nye persondataforordning, GDPR.Det skriver it-mediet Version 2 på baggrund af en en ny rapport fra konsulenthuset Devoteam.Eksempelvis fremgår det af persondataforordningen, at virksomheder skal være i stand til at slette kundedata, hvis de får en anmodning om det.Her er det dog blot 53 procent af de adspurgte i Devoteams undersøgelse, der har et system med mulighed for at slette individuelle data.Samtidig stiller persondataforordningen krav om, at kundedata skal slettes, når der ikke længere er behov for dem.Det betyder ifølge Devoteam at systemerne bør understøtte automatiserede slette-funktioner, men det er blot 16 procent af de adspurgte i undersøgelsen, der har systemer som understøtter.Den nye persondataforordning træder i kraft den 25. maj næste år, men mange virksomheder kæmper med at blive klar i tide.Eksempelvis har en undersøgelse fra it-analysehuset Gartner vurderet, at over 50 procent af alle virksomheder, der påvirkes af reglerne, ikke vil leve op til dem ved udgangen af året.Det betyder, at virksomheder risikerer at blive ramt af kæmpebøder på op til fire procent af deres globale omsætning.Men jura-professor Henrik Udsen fra Københavns Universitet har dog tidligere vurderet, at myndighederne formodentligt vil gå pragmatisk tilværks i den første tid."Hvis man kigger på overgangen, så tror jeg, at når man skal udmåle bøder, så vil man have en vis pragmatisk holdning til, at det vanskeligt og uklart," sagde han til Computerworld tidligere på året.