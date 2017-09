Nørgaard: Stop snakken om 'opgavetyveri': Her er den fantastiske og rigtige løsning - nogle hundreder vilde, unge komplet med store skærme og coladåser

Klumme: I stedet for snak om 'opgavetyveri' skal vi bare have nogle hundreder vilde, unge gutter og gudinder, komplet med store skærme og coladåser, der får frie teknologihænder til at lave fede, offentlige løsninger for ingen penge, og så skal det være slut med store 18-måneders udbud, som ingen gider og som er baseret på proprietære teknologier fra forrige århundrede (you know who). De har gjort det andre steder. Og sparet kassen.

PPS: Det sidste Jon Smith sagde ved foredraget var: "And remember: this was NOT the first or the last time we did this with the same results!"

Åh ja, så har de blå partier lært at være lige så slagkraftige/populistiske i deres ordvalg som venstrefløjen hele tiden har været (tænk “social dumpning”, som forvred hele den ellers fornuftige og gode idé).Så hvis det offentlige løser en opgave, så er det “opgavetyveri”. Halleluja. Så er de venstreorienterede, langhårede kommunistbøsser ligesom sat skatmat (!), ikke?Nogle gange ville jeg elske at få en masse opgaver fra det offentlige. Bare muligheden for at gøre noget rigtigt og godt for almenvellet ville være skøn at beskue.Andre gange er jeg meget glad for, at jeg ikke får nogen. Thi offentlige it-projekter mislykkes blandt andet i de tilfælde, hvor mere end én offentlig dims skal snakke sammen.De har andre motiver og motivationer end man tror, systemerne er inkompatible, osv osv osv. De er også tit arrogante (fordi de har alle pengene, og dermed magten, og alle gerne fedter for dem) og har sindssygt god tid, så man ender med at sidde i uendelige møder og øse af sin viden og videreuddanne dem uden nogensinde at få noget for det eller ud af det.Det kræver som regel nazistisk projektstyring at komme helskindet ud af et offentlige it-projekt for små og mellemstore bikse.De store tre-fire-bogstavsforkortelser, som bestikker sig til alt muligt på golfbanen og andre subtile steder, klarer sig som regel bedre og holder på fjerde årti en ordentlig syg familiefest i det offentlige.Bemærk! Når jeg skriver “bestikker” ved vi godt alle sammen, at jeg ikke taler om kuverter eller kufferter med seddelbundter i - men den der helt særlige, danske ikke-bestikkelse, som nærmest kan henføres under kammerateri og hygge, ikke sandt?Den særlige, danske, hyggelige model, der inkluderer, at det er meget vanskeligt for små og mellemstore at lave tilbud qua de danske udbudsregler, I ved.Jeg mener, at det ofte er det offentlige selv, der er skyld i de mislykkede projekter (og de vellykkede), mens de fleste private bikse er fyldt med velmenende og dygtige it-folk, der meget gerne vil alles bedste. OK, måske ikke McKinsey, Accenture, Deloitte og den slags - men ellers.Ja, de giver selvfølgelig en for lav pris (fordi det offentlige prøver at klemme dem hele tiden), og ja, de prøver at fastholde scope, selvom de offentlige hele tiden kommer på nye og spændende udfordringer.MEN:Jeg har i flere år foreslået både Gud og Hver Mand, at Danmark fik en samlet, offentlige digital service i form af en ordentlig syg flok unge, gale opensource-geeks, der kan lave billige, hurtige og fantastiske løsninger i stedet for de sædvanlige, uendelige gigantprojekter baseret på proprietære teknologier fra forrige århundrede (you know who).Cameron er min helt på det her punkt. Han og andre syntes det var træls, at tre store, sydengelske kæmpebikse hele tiden vandt alle de store kontrakter, så de gjorde et par superseje ting:Skabte GDS (Government Digital Service), som hyrede vilde folk ind, der kunne kode og lave arkitektur og alt den slags.De er vist flere tusinder mand nu, og de fik fra begyndelsen frie hænder til at vælge alt muligt opensource-software mv.De blev ikke betragtet som yet another offentlig ansat for life, men mere som nogle glade typer, der kunne arbejde i GDS i et par år, og så ellers rykke videre til nogle andre jobs i det private. Lønnen viste sig at være et non-issue. Det var ikke derfor, de ville arbejde i GDS.Det blev gjort MEGET nemmere for små og mellemstore bikse at blive godkendt til at lave it for det offentlige, og i dag er der 40.000 af dem over hele UK, der bidrager/leverer.Resultaterne er fantastiske. Jeg havde tidligere på året Jon Smith på besøg for at fortælle om deres sundhedssystems store datawarehouse, der tidligere kørte på propritære kæmpekværne fra Oracle og med software til 400 milliarder per sekund eller mere.Da de 20 gutter og gudinder (der blev isoleret i en seperat bygning, så de ikke blev generet af de engelske DJØF'ere og den slags) havde arbejdet i 18 måneder, var de færdige, og hele systemet, komplet, kostede præcist ni procent af det gamle Oracle-baserede. Og det var altså ni procent.Til gengæld var det langt mere stabilt (baseret på NoSQL-basen RIAK), MEN for at kompensere for de to ulemper havde det også så stor kapacitet, at samtlige 65 millioner borgere kan indlægges samtidigt, uden at systemet belastes.Det amerikanske USDS er modelleret efter GDS, og det var dem, der rykkede ind og reddede Obamacare-websitet på en weekend - fordi de fik frie hænder. Trump kan vist ikke lide dem - der er sikkert også tale om “opgavetyveri” derovre, høhø.Vi skal da have DKDS op at stå et sted, men helst ikke i Finansminsiteriet - de er blevet alt, alt for magtfulde.Fedt, at Skat lavede en AFGM-afdeling (A Few Good Men) for DevOps, og jeg har en fornemmelse af, at de har leveret gode resultater, men det er ikke nok.Vi skal have nogle hundreder vilde, unge gutter og gudinder, komplet med store skærme og coladåser, der får frie teknologihænder til at lave fede, offentlige løsninger for ingen penge, og så skal det være slut med store 18-måneders udbud, som ingen gider. Lav udbud på levering af supplerende arbejde og services, og lad så DKDS tage fat. Vi vil alle blive gladere og få smukkere solopgange. Og meget, meget, meget bedre offentlige systemer.Kun på den måde kan vi komme hen til et sted, hvor vi nærmer os Estland, der årligt bruger 60-80 millioner (ikke milliarder) euro på hele deres offentlige it.Det kommer ikke til at ske ved at blive ved med at lade de få, de store, de fede hive milliarder og atter milliarder ud af os skatteydere for at lave noget dårligt, der til gengæld er dyrt og langsomt.PS: Og lad os så i fællesskab ignorere alle lobbyisterne fra brancheorganisationer, fagforeninger og alt sådan noget. De har alt for stor magt over danske politikere (fordi politikerne gerne vil have et job bagefter, og det får de ikke, hvis de lægger sig ud med lobby-mafiaen).Jag dem på porten. Gerne med et spidst keyboard.