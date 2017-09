18 danske tele- og internetudbydere i hård kamp: Disse selskaber lander de bedste resultater

Top 100: Flere af de mindre danske tele- og internetudbydere slår de store drenge i klassen i dette års Top 100-undersøgelse. Se resultaterne her.

Resultat af primær drift i forhold til lønomkostninger.

Overskud efter renter og før skat i forhold til årets gennemsnitlige egenkapital.

Resultat af primær drift i forhold til aktiver.

Vækst i primær drift.

Virksomhed Sovereign-score Ipnordic A/S 322 Ewii Bredbånd A/S 344 Colt Technology Services A/S 563 TDC A/S 694 HI3G Denmark ApS 755 Nianet A/S 801 IPVision A/S 804 GlobalConnect A/S 900 Supertel A/S 990 Orange Business Denmark A/S 1105 Verizon Denmark A/S 1132 Telenor A/S 1200 TDC Telco ApS 1248 Energi Fyn Bredbånd A/S 1299 AT&T Global Network Services Danmark 1349 Lebara ApS 1538 Stofa A/S 1598 Waoo A/S 1860

Virksomhed Resultat før skat TDC A/S 3.546.000.000 HI3G Denmark ApS 401.775.000 Ewii Bredbånd A/S 93.955.000 GlobalConnect A/S 49.157.000 Nianet A/S 25.000.000 Colt Technology Services A/S 15.062.000 Verizon Denmark A/S 14.121.000 Ipnordic A/S 11.294.000 AT&T Global Network Services Danmark ApS 11.004.000 TDC Telco ApS 10.449.000 Stofa A/S 9.341.000 Orange Business Denmark A/S 5.537.000 IPVision A/S 4.891.000 Supertel A/S 2.364.000 Lebara ApS 1.774.000 Energi Fyn Bredbånd A/S -10.816.000 Waoo A/S -16.797.000 Telenor A/S -1.196.000.000

I Computerworlds nye Top 100-undersøgelse har vi analyseret de seneste to årsregnskaber fra 499 danske it-virksomheder. Heriblandt er der 18 virksomheder registreret i kategorien tele- og internetudbydere.En nærmere analyse af regnskaberne fra de 18 selskaber viser, at flere af de mindre selskaber faktisk godt kan bide skeer med de største i branchen.Der er en række krav til de virksomheder, der indgår i undersøgelsen. For at være med skal virksomheden enten have personaleomkostninger på 10 millioner kroner eller mere eller en opgivet omsætning på 20 millioner eller mere.Top 100 tager udgangspunkt i fire målepunkter:Herefter rangeres virksomhederne efter en såkaldt sovereign-score, summen af placeringer på de fire måleparametre. Laveste sovereign-score er det bedste resultat.Herunder kan du se, hvordan de 18 tele- og internetudbydere fra Top 100-undersøgelsen klarer sig ud fra sovereign-scoren.Det skal bemærkes, at Telia Danmark ikke er med, da denne virksomhed er registreret som en filial af den svenske koncern.Mål ud fra sovereign-scoren er det altså Ipnordic, der stryger til tops blandt de 18 tele- og internetudbydere.Selskabet har da også været inde i en god udvikling, hvor blandt andet resultatet før skat er mere end fordoblet fra forrige til seneste årsregnskab til nu knap 11,3 millioner kroner. Det er godt gået af en virksomhed med kun 87 ansatte.Sovereign-scoren blot en af flere måder, man kan anskue en virksomheds succes på. En anden måde at rangere virksomhederne på er ud fra de rå resultater i regnskaberne - altså hvor mange penge, der bliver skovlet ind.Her får man denne rangering af selskaberne: