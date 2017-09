Dansk datacenter-boss efter juridisk sejr om overskudsvarme: "Hvorfor skal der en stor multinational spiller til, før man begynder at se fornuften?"

Foto: Google

GlobalConnect-direktør Christian Holm Christensen er skuffet over det danske system, selv om en afgørelse ved Skatteankenævnet er faldet ud til Facebook og de øvrige datacentres fordel. "Jeg er ked af, at man skal gå så langt, at man ligefrem skal lægge sag an for at få ændret nogle ting, som jeg synes er ganske åbenlyse," siger han.

"Jeg er ked af, at man skal gå så langt, at man ligefrem skal lægge sag an for at få ændret nogle ting, som jeg synes er ganske åbenlyse. Det er måske lidt mere end amerikansk ting, alt andet end lige," siger han og fortsætter:



"Hvis man kigger på den måde, vi har valgt at indrette vores demokrati på, så er jeg ikke fan af, at man skal lægge sag an til højre og venstre. Men jeg er glad for, at der nogen, der har anlagt den her sag."

“Det her er et skridt i den helt rigtige retning. Vi har længe argumenteret for, at den måde, som vi har behandlet overskudsvarme på, er fjollet," siger han.



Han lægger ikke skjul på sin holdning til afgiften for at komme af med overskudsvarmen:



"Jeg har ikke stærke nok ord for, hvor tåbeligt jeg synes, at det er, at jeg hver dag møder på arbejde og så bare se varmen vælte op ad skorstenen og samtidigt vide, at man bruger kul til at varme vand op til fjernvarme. Det er så tåbeligt."





Christan Holm Christensen, direktør for Global Connect er en glad mand. Afgørelsen baner nemlig vej for, at han kan videregive sine overskudsvarme, men der er skår i glæden. Han ærger sig nemlig over, at det kræver en stor udenlandsk spiller som Facebook for at råbe de danske politikere op.

Foto: Global Connect

I mandags kom Skatteankenævnet frem til den konklusion, at Facebook ikke skal betale afgift for at få kølet sin varme ned.



Tidligere har varmen fra produktion - og altså også fra datacentre - ikke måtte benyttes, men den må heller ikke blot sendes ud i naturen. Derfor har virksomheder som Facebook skulle betale for at få kølet eksempelvis vand ned, før det må slippes ud i naturen.



Den afgift slipper Facebook altså nu for, så amerikanerne kun skal betale elafgift. Det åbner for, at datacentrene kan give overskudsvarmen væk til fjernvarmeselskaberne.



Og selvom det altså baner vejen for Christian Holm Christensen og GlobalConnects idé om at forære varmen gratis til det lokale fjernvarmeværk, så er direktøren mildest talt skuffet.



“Jeg er skuffet over, at der skal en stor multinational spiller til, før man begynder at se fornuften i de argumenter, der er blevet fremført i mange år af en enig dansk branche,” siger datacenter-bossen, der i mange år har ønsket en ændring af afgiftsreglerne.



“Selvom vi er dødelige konkurrenter i den danske branche, så er vi fuldstændigt enige om, at det her var en fjollet måde at gøre det på og et enormt spild af energi,“ fortsætter han.



Afgørelsen i Skatteankenævnet fjerner som nævnt en forhindring for, at de danske datacentre, der sluger uendelige mængder strøm og samtidigt producerer en enorm mængde varme, kan bruge varmen til noget fornuftigt.Nu kan centrene med en række investeringer kanalisere varmen videre ud i fjernvarmenettet og på længere sigt bidrage til varmen i mere end 200.000 danske stuer.Hos GlobalConnect er man da heller ikke sen til at trække i arbejdstøjet for at komme igang.

"Nu vil vi gerne se, at rammevilkårene bliver rigtigt beskrevet, så de bliver ens for alle. Det er enormt vigtigt for os," siger Christian Holm Christensen.



"Derefter vil vi tage fat i vores lokale fjernvarmeværk og spørge om vi skal finde ud af noget. Vi har en forventning om, at det nu bliver nemmere for os at komme af med spildvarmen uden bagefter at få en millionregning kastet i nakken."