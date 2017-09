Snart slut med Google Drive til din computer: Her er det nye backup-produkt

Google lægger Google Drive til computere i graven.

Google beskriver forskellene sådan her: Backup and Sync Adgang til filer i My Drive

Synkroniser bestemte filer til My Drive

Kan bruges med Windows applications (som Microsoft Word og Adobe Photoshop)

Synkroniser lokale mapper som dokumenter eller skrivebordet



Drive File Stream kan alt det samme på nær at synkronisere enkelte lokale mapper. Derudover kan det:



Give adgang til Team Drives

Streame filer on demand ("placeholder" funktion)

Synkronisere individuelle filer til My Drive

Drive File Stream vises som et drev i Windows Explorer, imens Backup and Sync vises som en genvejsikon.





Fra jul vil Google Drive til pc'er og Mac-computere langsomt dø ud.Google har valgt at stoppe supporten af Google Drive-programmet til Mac og pc fra 11. december (og fuld stop fra den 12. marts 2018), og erstatter i stedet Drive til pc og Mac med to forskellige apps.Er du forbruger, skal du i fremtiden bruge “Backup and Sync,” og er du erhvervsbruger, bliver du i stedet smidt over på Drive File Stream. Bortset fra at det gør du ikke nødvendigvis.For på smartphones og tablets hedder appen stadig Google Drive.Grunden til, at Google har valgt at stoppe den samlede Google Drive-app til pc og Mac er uvist, men sket er sket.Den største forskel mellem “Backup and Sync” og Drive File Stream er sidstnævntes evne til at streame filer fra skyen til din computer - de såkaldte placeholder-filer, der viser filen i en mappe på din computer, men som først hentes ned, når du klikker på den. Det kan spare plads på din computer.Det er en efterspurgt funktion, som er på vej til Windows 10’s OneDrive, men som Google nu kun vil give til sine erhvervskunder på G Suite-platformen.Backup and Sync er et mere klassisk backup-program. Du har en mappe, hvor fine filer ligger, og som samtidig bliver synkroniseret i skyen.Det vil langt hen ad vejen føles som før, hvis du ikke aktivt tænkte over Placeholder-files.Erhvervskunder får mulighed for både at benytte sig af Backup and Sync og Drive File Stream, som altså nu er to forskellige apps, der skal installeres. Sådan Google.