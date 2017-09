It-folk slår alarm op til tysk valg: Centralt valg-system er hullet som en si

Tyske it-sikkerhedsfolk slår alarm få uger før det tyske valg: Det centrale tyske it-valgsystem er spækket med sårbarheder, der gør det muligt at manipulere med valgresultatet. "Antallet af sårbarheder samt deres alvorlighed overgår vores allerværste forventninger," lyder det fra white hacker-gruppe.

Annonce:



Annonce:

Det centrale it-system, som Tyskland vil anvende til valget 24. september, er hullet som en si.Det mener en række tyske it-folk, der har kigget nærmere på systemet, som hedder PC-Wahl.Systemet anvendes til at håndtere valgresultaterne fra de forskellige områder i Tyskland.PC-Wahl anvendes blandt andet til at registrere stemmerne i de enkelte lokalområder, ligesom det anvendes til at transmittere resultaterne videre til centralt hold. Det spiller derfor en helt central rolle i valget.Det var den tyske it-mand Martin Tschirsich fra Darmstadt i Hessen, der først rapporterede, at han ved nærmere eftersyn havde fundet en række alvorlige sikkerhedsmæssige sårbarheder i systemets kode.“Valget er ikke sikkert. Systemet kan hackes,” sagde han til tidskriftet Zeit Online.Det fik den i Tyskland ret anerkendte white hacker-gruppe CCC (‘Chaos Computer Club’) til at gå koden efter i sømmene.Og i en helt ny rapport fra CCC, som blev offentliggjort torsdag, er konklusionen da også, at der er noget om snakken.PC-Wahl rummer en “række sikkerheds-problemer og adskillige praktiske angrebs-scenarier,” lyder det fra CCC, der peger på, at flere af sårbarheder kan føre til forfalskning af det samlede valgresultat - og altså i yderste konsekvens af, hvem der får magten i hele Tyskland.Ifølge sikkerheds-folkene findes der en sårbarhed i PC-Wahls opdateringsfunktion, som giver mulighed for ‘one-click compromise.’ Samtidig er selve opdaterings-serveren usikker, hedder det.“Helt fundamentale it-sikkerhedsprincipper er ikke blevet fulgt. Antallet af sårbarheder samt deres alvorlighed overgår selv vores allerværste forventninger,” lyder det fra white hackeren Linus Neumann på vegne af CCC.Det hører med til kritikken, at PC-Wahl-systemet allerede er blevet anvendt flere gange til valg i Tyskland - både til lokalvalg, folketingsvalg og EU-valg.De tyske myndigheder har da også reageret omgående. De bedyrer nu, at det har højeste prioritet at sikre den kommende valghandling - blandt andet ved at sikre, at de lokale myndigheder opdaterer PC-Wahl samt at de indfører forskellige sikkerhedsprocedurer.De skal blandt andet telefonere til de valg-myndigheder, som de sender valgresultaterne ned, så de mundtligt kan tjekke, at de data, der er blevet modtaget, er de samme som dem, der er blevet afsendt.