18 danske leverandører af business intelligens og analytics: Disse virksomheder lander de bedste resultater

Top 100: 18 danske BI- og analytics-leverandører er med i dette års Top 100-undersøgelse. De kæmper om kunderne på et marked, der boomer. Her kan du se, hvordan firmaerne klarer sig ud fra regnskaberne.

Resultat af primær drift i forhold til lønomkostninger.

Overskud efter renter og før skat i forhold til årets gennemsnitlige egenkapital.

Resultat af primær drift i forhold til aktiver.

Vækst i primær drift.

Herunder kan du se, hvordan de 18 BI-firmaer fra Top 100-undersøgelsen klarer sig ud fra sovereign-scoren.



Virksomhed Sovereign-score Innologic A/S 374 Affecto Denmark A/S 451 Itera ApS 590 Targit A/S 593 Kapacity A/S 612 Infosuite A/S 643 QlikTech Denmark ApS 882 Teradata Danmark ApS 946 Solitwork A/S 1001 Innofactor A/S 1178 Accobat A/S 1260 Inspari A/S 1267 SMT Data A/S 1580 D60 A/S 1590 SAS Institute A/S 1620 Rehfeld Partners A/S 1670 Siteimprove A/S 1681 TimeXtender A/S 1893

I Computerworlds nye Top 100-undersøgelse har vi analyseret de seneste to årsregnskaber fra 499 danske it-virksomheder. Heriblandt er 18 virksomheder registreret i kategorien business intelligens.BI-området gennemgår store forandringer i disse år, hvor især analytics er et af de begreber, mange af leverandørerne anvender, når de skal sælge deres løsninger.Uanset om vi kalder det BI, analytics eller noget helt tredje, er der tale om et marked i vækst. Antallet af datakilder og mængden af data vokser, og det samme gør mulighederne for at træffe de rette beslutninger ved hjælp af data-analyser.Analyserne skal leveres hurtigt og gerne i realtid, og selve softwareløsningen skal være grafisk flot, brugervenlig og tilgængelig på alle platforme.Vi har foretaget en nærmere analyse af regnskaberne fra de 18 BI-virksomheder, der indgår i dette års Top 100.Der er en række krav til de virksomheder, der indgår i undersøgelsen. For at være med skal virksomheden enten have personaleomkostninger på 10 millioner kroner eller mere eller en opgivet omsætning på 20 millioner eller mere.Top 100 tager udgangspunkt i fire målepunkter:Herefter rangeres virksomhederne efter en såkaldt sovereign-score, summen af placeringer på de fire måleparametre. Laveste sovereign-score er det bedste resultat.

Sovereign-scoren blot en af flere måder, man kan anskue en virksomheds succes på. En anden måde at rangere virksomhederne på er ud fra de rå resultater i regnskaberne - altså hvor mange penge, virksomhederne tjener.



Her får man denne rangering af BI-selskaberne:













Virksomhed Resultat før skat Targit A/S 12.749.000 Affecto Denmark A/S 9.606.000 Innologic A/S 9.407.000 Kapacity A/S 6.458.000 Teradata Danmark ApS 6.053.000 Infosuite A/S 4.513.000 Inspari A/S 3.386.000 Itera ApS 3.147.000 Solitwork A/S 2.037.000 Accobat A/S 1.956.000 SAS Institute A/S 1.639.000 QlikTech Denmark ApS 907.000 D60 A/S 359.000 SMT Data A/S -1.533.000 Innofactor A/S -6.899.000 TimeXtender A/S -8.089.000 Rehfeld Partners A/S -12.721.000 Siteimprove A/S -57.091.000