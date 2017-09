Mød Adeo Ressi: Han har gennemgået tusindvis af profiler i jagten på det rå iværksætter-talent

Interview: Den amerikanske investor Adeo Ressi forsøger at forudse en iværksætters succes via en helt særlig metode.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Opskriften på den gode jobannonce Vi husker kun 10% af, hvad vi læser. Derfor er det vigtigt, at din jobannonce skiller sig ud, hvis du vil tiltrække den rigtige it-kandidat. | Læs mere

"Jeg fokuserer på iværksættere i det meget, meget tidlige stadie. Nogle gange folk, der ikke engang har startet en virksomhed endnu. Det vil sige, at jeg forsøger at finde det helt rå talent."

"Hør nu her: Jeg er på fornavn med nogle af vor tids største iværksættere, og jeg ved, at de historier, som de fortæller om grundlæggelsen af deres virksomheder ofte bare er historier."

Elon Musk er beundret af næsten alle i dag, og han er vel nok den mest prominente iværksætter siden Steve Jobs…









Adeo Ressi er en høj, ranglet amerikansk investor, og på papiret burde hans kropsbygning give ham alle forudsætningerne for at blive en god basketball-spiller.Men i praksis er han elendig på en basketball-bane.Det fortæller han, da Computerworld på en usædvanligt mørk og kold september-aften møder ham i en hotel-lobby på Vesterbro i København.Adeo Ressi er netop ankommet fra San Francisco, og han er i København for at tale til Tech BBQ. En hurtigt-voksende konference for danske tech-iværksættere, der i år løber af stablen i Øksnehallen i København.Her kan Adeo Ressi forvente at blive mødt af en endeløs strøm af pitches fra håbefulde danske iværksættere. Men at vurdere en iværksætter på baggrund af en hurtig elevator-pitch er ligeså håbløst som at vurdere Adeo Ressis basketball-talent alene ud fra hans højde.Ikke mindst når man som Adeo Ressi forsøger at identificere talentfulde iværksættere, før de endnu har sat noget "i værk".“Jeg fokuserer på iværksættere i det meget, meget tidlige stadie. Nogle gange folk, der ikke engang har startet en virksomhed endnu. Det vil sige, at jeg forsøger at finde det helt rå talent, ” siger han.Adeo Ressi er grundlægger af Founder Institute, der er et såkaldt acceleratorprogram for startup-virksomheder.Her gennemgår iværksætterne et slags træningsprogram i iværksætteri.Funder Institute har afdelinger i 200 byer rundt omkring i verden - dog endnu ikke i København - og samlet set får afdelingerne tusindvis af ansøgninger om måneden.Adeo Ressi og Founder Institute tror på, at folks succes som iværksættere i høj grad afgøres af deres personlige karakter.Derfor bliver iværksætterne, der skal optages i programmet, kastet ud i en særlig ansøgningsproces, hvor de skal gennemgå en personlighedstest.På den måde tror Founder Institute på, at det er muligt at identificere iværksættere af den rette støbning."Det er vores oplevelse, at der er nogle mennesker, der på grund af deres personlighed har særligt gode forudsætninger for at blive succesrige iværksættere,” siger Adeo Ressi.Han forklarer, at Founder Institute på baggrund af de mange ansøgninger de får samt de efterfølgende erfaringer fra træningsprogrammet har identificeret en række karaktertræk, der kendetegner succesfulde iværksætter.De to vigtigste karaktertræk er "åbenhed" samt det Adeo Ressi kalder for “flydende intelligens”.Sidstnævnte måler din evne til hurtigt at lære og hurtigt at omsætte den læring til praksis, mens “åbenheden” beskriver din evne til korrekt at se verden.“Folk med en høj åbenhedsscore ser verden for, hvad den er," slår Adeo Ressi fast og tilføjer:"Folk med en lav åbenheds-score er derimod ikke i stand til korrekt at vurdere, hvad der sker omkring dem," siger han.Vi kender alle de folk, der er evigt positive og altid ser verden i et lyserødt skær. Den type mennesker er ifølge Adeo Ressi typisk folk, der vil få en lav åbenheds-score i hans test."De tror altid, at det går fantastisk, selvom alt i virkeligheden ramler omkring dem. En iværksætter skal derimod være i stand til korrekt at opfange, hvad der sker i deres virksomhed og i verden omkring dem," siger han.Adeo Ressi forklarer, at folk med kombinationen af en høj grad af åbenhed og en høj grad af flydende intelligents er ekstremt godt rustet til at få succes som iværksættere.“Kombinationen af de to egenskaber betyder, at du hurtig er i stand til at spotte problemer i verden, og bagefter være i stand til hurtigt at finde en løsning på problemet og efterfølgende anvende det i praksis,” siger han.“Ja, menneskeligt talent er vigtigere. Samtidig ændrer ideerne sig meget ofte. Det er meget sjældent, at en iværksætters ide forbliver fuldstændigt intakt hele vejen igennem.""Se eksempelvis på Facebook, der startede med at være et socialt medie for amerikanske eliteuniversiteter. Bagefter blev Facebook et socialt medie for universiteter mere generelt, og først til sidst blev Facebook det verdensomspændende sociale medie, som vi kender i dag. Så kort sagt ændrer ideerne sig hele tiden, men det gør iværksætterens passion og dedikation ikke.““Revisionistisk historie-fortælling er meget udbredt. Men hør nu her: Jeg er på fornavn med nogle af vor tids største iværksættere, og jeg ved, at de historier, som de fortæller om grundlæggelsen af deres virksomheder ofte bare er historier.""Der er da ofte en vis grad af sandhed i historierne, men de bliver som regel genfortalt og vinklet på en måde, der matcher virksomhedens aktuelle vision. ""Tror jeg, at Mark Zuckerberg på et tidspunkt har siddet på sit kollegieværelse og fantaseret om at bygge globalt socialt netværk? Ja, det har han da sikkert. Tror jeg at det var en del af den oprindelige plan, da han skabte Facebook? Nej, det tror jeg ikke," siger han.Da Adeo Ressi i 90’erne var førsteårsstuderende på det amerikanske eliteuniversitet University of Pennsylvania mødte han en ung nørdet ingeniør-studerende, der hed Elon Musk.I dag 25 år senere er de to stadigvæk venner, fortæller Ressi. Og ifølge Ashlee Vances bog om Elon Musk er det i dag få forundt at have så tæt et forhold til Elon Musk, som Adeo Ressi har.I de mellemliggende år har Elon Musk med grundlæggelsen af virksomheder som PayPal, Tesla og Space X etableret sig som en af sin generations mest visionære iværksættere.“Efter min mening er Elon nok en endnu større og dygtigere iværksætter end Steve Jobs.”“Jeg vil sige, at det var åbenlyst, at han var en ekstremt talentfuld ingeniør. Måske den mest talentfulde, der nogensinde har levet, og det var dengang helt tydeligt, at han var den type, der ville få mest ud af at anvende sine talenter som iværksætter og ikke på det almindelige jobmarked. Derfor opfordrede jeg ham også meget tidligt til at starte virksomheder fremfor at tage et job i en stor virksomhed. ““Vi har testet en række af hans familiemedlemmer, og de fik alle nogle af de bedste testresultater, som vi har set i testens historie. Grunden til, at vi fandt det relevant at teste hans familiemedlemmer er, at vi tror på, at det råmateriale, der afgør om du er en god iværksætter er forudbestemt af dine gener,” siger Adeo Ressi.Han forklarer samtidig, at Founder Institute ofte oplever, at folk med de bedste test-resultater ikke nødvendigvis er gode iværksætter i praksis.“De aller-bedste kan i nogle tilfælde have problemer med at relatere til almindelige mennesker, og det kan blive et problem. Derfor ser vi også, at mange store virksomheder blive bygget af folk, der kun vil få middelgode resultater,” siger han.