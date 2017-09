Anmeldelse af F1 2017: En herlig fortolkning af motorsportens kongeklasse

Billedet er ofte fyldt med biler, som alle på nogenlunde intelligent vis forsøger at udmanøvrere hinanden.

Foto: Thomas Blicheldt.

Codemasters imponerer med deres mest fuldendte og underholdende forsøg på et F1-spil til dato

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Opskriften på den gode jobannonce Vi husker kun 10% af, hvad vi læser. Derfor er det vigtigt, at din jobannonce skiller sig ud, hvis du vil tiltrække den rigtige it-kandidat. | Læs mere

Faktaboks: Titel: F1 2017

Udvikler: Codemasters

Formater: PlayStation 4, Xbox One, PC, MacOS

Anmeldt på: PC

Udgivelse: Ude nu.

Formel 1 sporten befinder sig i lidt af et dilemma. Med en fod solidt plantet i en moderne tankegang om ekstrem udnyttelse af hybridmotorer og besparelse af benzin-forbruget, har sporten teknisk aldrig været mere imponerende.

Men som det gælder for de fleste andre sportsgrene, gælder det også for Formel 1, og uanset hvor imponerende omstændighederne er, er det i sidste ende underholdningen publikummet kommer for.

Den slags er engelske Codemasters heldigvis bevidste om, hvilket de demonstrerede ved at hanke godt op i sig selv med sidste års udgivelse, der droppede stort set alle de dårlige takter fra tidligere udgaver, og i stedet satsede på benhårdt ræs med lækre detaljer i forhold til gengivelsen af sporten.

De gode takter forsættes med F1 2017, der forfiner alt det gode fra sidste års udgivelse, og tager sig tiden til at fylde på med nyt indhold i forhold til en mere detaljeret karriere-mulighed, ræs i klassiske F1-biler og en velvirkende digital fortolkning af sportens nyeste regelsæt som trådte i kræft ved starten af den nuværende sæson.

Der er naturligvis mulighed for at sætte enkelte løb op som man vil, og uanset om ønsker er at køre i Albert Park med strålende solskin, eller man i stedet ønsker at sætte sig i en Haas og køre på Spa i silende regn, kan alt sættes op som man ønsker.

Oplevelsen største dybde opleves dog først hvis man giver i kast med karriere-muligheden, hvor det igen er op til en selv at bestemme hvor mange detaljer man ønsker at bestemme over.

Et nyt system giver her mulighed for i langt højere detaljegrad en tidligere at præge udviklingen af bilens udvikling. Det ansvar bliver man dog først givet hvis man kører fra sin team-makker, og kun den med fleste point i mesterskabet får lov til at bestemme hvor udviklings-ressourcerne skal satses.

Sansen for detaljer at virkelig imponerende, og eksempelvis vil blot et smule regn på banen stille helt andre udfordringer end normalt, til dine køreevner.

Foto: Thomas Blicheldt.

Annonce:

En yderligere lækker detalje til de mest simulations-orienterede spillere, er at man også denne gang kan vælge at bestemme over hvornår de enkelte komponenter skal skiftes hen over sæsonen. Sportens nuværende regelsæt tillader således kun hvert hold et meget begrænset antal komponenter, og holder de ikke sæsonen igennem, straffes der med minus-placeringer forud for hvert løb.

Hvis karrieren går den rigtige vej og man lever op til holdets forventninger, vil man også løbende blive inviteret til særlige løb, hvor de moderne biler er skiftet ud med nogle af gårsdagens største F1-klassikere.

Som fan er det fantastisk at kunne presse speederen i bund på den legendariske

Williams FW14B og høre Renaults V10 motor skrige hidsigt, og det samme kan siges hvis man i stedet vælger eksempelvis Sennas McLaren MP4/6 eller Schumachers Ferrari F2002.

De inkluderede klassiske biler fejler ikke noget, men det gør til gengæld udvalget og spredningen mellem dem, hvilket betyder at ræsene med disse bliver en underlig blandet landhandel, som mest af alt virker som en kuriositet der er inkluderet for at fylde lidt ekstra indhold i pakken.

Ekstra indholdet er dog kun ment som en bonus, og den rigtige udfordring skal findes ved at udfordre herrerne Vettel, Hamilton, Ricciardo, Magnussen og resten af det nuværende felt af kørere.

Codemasters har tydeligtvis lagt et stort arbejde i at fortolke det nyeste regelsæt så nøjagtigt som muligt, og at bilerne i år kører med væsentligt mere downforce kan mærkes med det samme. Bilerne sidder bedre fat i asfalten, og sving som Eau Rouge kan nu uden problemer tages med speederen i bund.

Udviklerens detalje-nørkleri kan virkelig mærkes, og simuleringen kan alt efter indstillinger komme skræmmende tæt på virkeligheden.

Det gør sig også gældende i forhold til den kunstige intelligens, der ellers før var en af seriens store problemer. Sådan er det ikke længere, og hvis man sørger for at justere den efter egne evner, kan man godt forvente at få ræs til stregen med intelligente overhalinger og strategiske udmeldinger der kan vinde løb.

Codemasters har igen gjort brug af deres fantastisk Ego 4.0 grafikmotor, som vi sidst så fremtrylle fabelagtig grafik i Dirt 4. Både fart-effekt og grafik sidder også lige i skabet, i F1 2017.

Foto: Thomas Blicheldt.

Codemasters er efterhånden ved at komme virkelig tæt på det mål de satte sig selv hele vejen tilbage i 2009, da de oprindeligt overtog F1-licensen.



F1 2017 er således en vellykket pakke af med masser af muligheder, og seriens bedste karriere-mulighed til dato.

Det er samtidigt et spil der rummer bredt nok til at kunne underholde alt fra F1-nybegyndere til de med lyst til en semi-seriøs simulation.



Mulighederne er mange, sansen for detaljer virkelig imponerende, og så er selve ræsene fyldt med en fartfornemmelse som man simpelthen ikke finder i særligt mange andre spil på markedet.

Læs også: