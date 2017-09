Morgen-briefing: Så er det næsten slut med din DAB-radio / Spil computerspil under DGI / Vestager i tænkeboks efter Intel-dom

Så er det næsten slut med din DAB-radio. Spil computerspil under DGI. Vestager i tænkeboks efter Intel-dom. Kina bliver verdens største robotproducent. 395.000 bestillinger på Galaxy Note 8 på første dag

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne mandag morgen.Ejer du en af de op mod 400.000 DAB-radioer fra før 2012, der stadig er i brug i Danmark, er der dårligt nyt: 1. oktober slukkes der nemlig for DAB-signalet for bestandigt og din radio risikerer at blive tavs.Istedet skifter vi til radioformatet DAB+, dert giver plads til flere landsdækkende, kommercielle radiokanalr og flere regionale stationer.Det er tidligere blevet vurderet, at mellem 200.000 og 400.000 DAB-radioer ikke kan modtage DAB+. Har du købt din DAB-radio efter 2012, skal den sansynligvis bare genindstilles.DGI går med i eSportligaen og opretter en selvstændig liga til esport. Det betyder, at du nu kan spiller computerspil i en DGI-arrangeret turnerings-liga, der afsluttes med et nationalt slutspil for at finde en dansk mester.DGI meddeler, at man har oplevet en meget stor interesse blandt idrætsforeninger for esport.“Det er vigtigt for os at støtte op om den store interesse for eSport i foreningerne, og vi er glade for at kunne udbyde en foreningsliga i samarbejde med eSport Danmark," lyder det fra Karen Friis, direktør for Idræt & Motion i DGI.Konkurrencekommissær Margrethe Vestager (R) går i tænkeboks efter sidste uges overraskende dom, hvor EU-domstolen besluttede at sende den 10 år gamle sag mod Intel tilbage til en lavere retsinstans.“Det er klart, at der er brug for at læse dommen ret grundigt i forhold til, hvordan vi laver analyser, og vi skal finde ud af, hvordan vi gør det på en ordentlig måde. Det interessante for os er, hvordan man beviser sagen. Der er både en juridisk vej, der kigger på hensigten, og en mere praktisk vej, hvor vi ser på, om vi kan vise, at det har betydet nok i forhold til, hvordan markedet fungerer. I de åbne sager laver vi begge typer analyser, for at sagen er så solid som overhovedet muligt,” siger Margrethe Vestager ifølge Business. Kina er i dag verdens største aftager af industrielle robotter.Og inden for de kommende par år bliver landet også den største producent af robotter, lyder konklusionen i en ny rapport fra International Federation of Robotics (IFR).Kina er nemlig i gang med at skrue markant op for sin robot-produktion, og det går så stærkt, at landet allerede i 2018 vil tredoble produktionen.I 2019 vil Kina ifølge IFR’s beregninger bygge 1,4 millioner industrielle robotter og sidde på 40 procent af den globale produktion.Samsung har modtaget 395.000 bestillinger på en ny Galaxy Note 8 i løbet af den første dag, hvor det har været muligt at bestille et eksemplar af selskabets nye topmodel i Sydkorea.Det er noget flere end antallet af indløbne bestillinger på forgængeren, Galaxy Note 7, som blev bestilt i 380.000 eksemplarer i løbet af de første 13 dage efter lanceringen i august i fjor.Ifølge Samsung er 65 procent af bestillingerne på 64GB-modellen, mens 35 procent af bestilt 256GB-versionen. Blå og sort er de foretrukne farver.Samsungs rekord, når det gælder forudbestillinger, skal vi finde hos S8-telefonen, som blev forudbestilt i 550.000 eksemplarer i løbet af to dage. Der blev forudbestilt mere end en million eksemplarer af S8’eren, inden den overhovedet gik i produktion.