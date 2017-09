Efter skattedom: Viborg kommune øjner billig Apple-varme

Efter skattedom vedrørende Facebooks kommende datacenter øjner Viborg kommune muligheden for billig overskudsvarme fra Apples datacenter.

Annonce:



Annonce:

Viborg kommune ser store muligheder i udnyttelse af overskudsvarme fra det kommende Apple-datacenter ved Viborg.Det sker efter en afgørelse i Skatterådet, der fritager Facebooks datacenter i Odense for afgifter på at forære overskudsvarme væk.Det skriver Børsen "Hvis Facebook bliver frataget for overskudsvarmeafgift, så er det da vores klare overbevisning, at Apple også vil blive det. De to bør være fuldstændigt sammenlignelige," siger Morten Abildgaard, adm. direktør i Viborg Fjernvarme til Børsen.Han fortæller, at han hele tiden har troet på, at udnyttelse af Apples varme var mulig."Det understøtter den her afgørelse, så vi er glade over den her udvikling, og derfor tror vi på, at Apple-varmen bliver til noget," siger Morten Abildgaard.I alt er der fire store datacentre på vej til Danmark, Apples i Viborg og Aabenraa, Facebook i Odense, og potentielt Fredericia med Google.Men eksisterende virksomheder og datacentre kan ikke videregive overskudsvarme, uden at det koster dem i afgifter, hvilket har afholdt mange fra at videregive energien til fjernvarmenettet.Om aftalen skaber præcedens for andre datacentre er dog endnu uvist.Global Connects største datacenter genereres massive mængder overskudsvarme, og tidligere på året udtrykte administrerende direktør, Christian Holm Christensen utilfredshed over reglerne om overskudsvarme."Jeg behøver ikke tjene penge på det. Jeg vil egentlig bare gerne give det væk," siger han til Computerworld."Jeg synes som dansk virksomhed, at det er helt pløk-åndssvagt, at det bedre kan betale sig for os at lukke varmen ud, når vi nu producerer den så kontinuerligt. Vi producerer den her varme både sommer og vinter, og leveringen er ensartet, så jeg synes som dansker og som en, der interesserer sig for miljøpolitik, at det er dumt."Ifølge Børsen er energiminister Lars Chr. Lilleholt klar til at se på regelsættet, når der igen skal forhandles energiaftale for 2020 til 2030.