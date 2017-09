BREAKING: TDC køber Plenti og de 90.000 mobilkunder for stort millionbeløb

TDC køber mobilselskabet Plenti for et stort millionbeløb.

TDC Group overtager mobilselskabet Plenti, der har cirka 90.000 kunder.Det meddeler TDC."Mobilselskabet Plenti bliver fremover en del af TDC Group, efter at de to parter er nået til enighed om en pris for overtagelse af virksomheden.""Aftalen betyder, at TDC Group overtager selskabet og dets ca. 90.000 mobilkunder fra dags dato. Købssummen for 100 pct. af aktierne i Plenti lyder på 74 millioner kroner."For få uger siden kunne Plenti meddelte, at selskabet havde hentet 17.000 nye kunder på et enkelt kvartal , og at man nu nærmere de målet: 100.000 kunder.Samtidig afslørede Plentis første årsregnskab også, at det koster knaster at banke et mobilselskab op fra bunden.Plenti, der debuterede på telemarkedet i marts sidste år med et pakkeprodukt og fri data, fik i årsrapporten for 2. september 2015 til 28. februar 2017 et resultat før skat på minus 46,9 millioner kroner.Det fremgikogså af regnskabet, at egenkapitalen i Plenti var på minus 34,2 millioner kroner, da regnskabet blev afsluttet.TDC skriver i pressemeddelelsem, at ejerskiftet ikke kommer til at betyde nogen ændringer for selskabets kunder, der alle fortsætter på deres nuværende abonnementer."Vi er glade for, at vi er nået frem til en aftale med Plenti. Det er en solid virksomhed med et stærkt team, der inden for en kort periode har fået rigtig mange kunder. Overordnet er opkøbet attraktivt både fra en finansiel og strategisk vinkel," siger koncerndirektør Michael Moyell Juul fra TDC Group.Samdidig udtaler direktør for Plenti og medstifter af selskabet, Peter Mægbæk:"Kunderne hos Plenti har et højt underholdningsforbrug, og den oplevelse vil blive endnu bedre, når kunderne får adgang til TDC's mobilnet, der er Danmarks bedste. TDC er landets største indholdsleverandør, så samtidig ser vi selvfølgelig også på, om vi kan styrke Plenti’s produkter med attraktivt indhold."Med TDC's køb af Plenti lægges der samtidig op til, at der skal skiftes netværk for Plentis kunder:"I dag lejer Plenti sig ind på mobiloperatøren 3’s netværk, men TDC Group vil nu indlede en dialog med operatøren om muligheden for at flytte kunderne over på TDC Groups mobilnet snarest muligt.""Vores primære fokus her og nu er, sammen med Plenti’s dygtige folk, at sikre, at alle kunder får en smidig overgang til TDC Groups mobilnet. Vi går derfor nu i gang med planlægningen af den del som det første," fortæller Michael Moyell Juul.Plenti har 90 medarbejdere. Alle ansatte fortsætter på uændrede vilkår."Købet skal ikke godkendes af Konkurrencestyrelsen og træder derfor i kraft pr. dags dato."Peter Mægbæk, der er direktør i selskabet, var i sin tid medstifter og administrerende direktør i Fullrate, som TDC købte i 2009 i en kæmpehandel. Han har også været administrerende direktør i Viasat.Den anden stifter er Morten Strunge, der stod bag teleselskabet Onfone, som TDC købte for omkring 300 millioner i 2011.Opdateres...