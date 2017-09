Plenti-direktør skrev salgspapirer under klokken 07:20 i morges: "Der har været mange scenarier på bordet"

Interview: Der har været en række scenarier i spil i forhold til Plentis fremtid, fortæller direktør og medstifter Peter Mægbæk. Først tidligt mandag morgen blev aftalen om at sælge virksomheden til TDC underskrevet.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet it-leder-uddannelse sender dig på den rette vej til successen. | Læs mere

“Det har ikke været mejslet i sten, at vi her efter kun halvandet år skulle sælge virksomheden.”

“Vi er rigtig godt tilfredse med det, vi har fået ud af det her. Der er ingen sure miner. Heller ikke hos vore investorer, der har en tredjedel af virksomheden."

“Nu sætter vi os stille og roligt ned og finder ud af, hvad den rigtige plan for alle parter er fremadrettet.”

Annonce:

Blækket er knapt tørt på den aftale, der betyder, at mobilselskabet Plenti bliver solgt til TDC. Det fortæller Peter Mægbæk, der er administrerende direktør i Plenti og medstifter af virksomheden.“Det her er relativt nyt for os alle sammen. Vi skrev under klokken 07.20 i morges,” siger han til Computerworld.“Vi har hele tiden haft overvejelser om, hvordan vi skulle tage denne her virksomhed videre. Der har været overvejelser om netdækning og også om, hvilke områder, vi skulle gå ind på. Og så synes vi, at vi har fået et super godt tilbud fra TDC, som jo også har et rigtig godt netværk.”“Dermed kan vi slå to fluer med ét smæk i forhold til, hvordan vi kan køre forretningen videre, og til gavn for kunderne kan vi skabe et super produkt. Det handler hele tiden om at forbedre sine produkter, og vi kan se, at dækningen betyder mere og mere for mange kunder.”“Jeg vil sige, at der har været mange scenarier på bordet. Vi har også på et tidspunkt overvejet os selv som nogen, der skulle konsolidere på nogle forretningsområder. Så der har været nogle forskellige scenarier, og der skal også helst være flere muligheder for at bygge en virksomhed videre op.”“Det har ikke været mejslet i sten, at vi her efter kun halvandet år skulle sælge virksomheden.”“Oprindeligt havde vi nok en endnu længere plan, men sådan er det, når tingene udspiller sig. Man skal nogle gange træffe nogle valg, og her synes jeg, at vi har truffet et rigtig godt valg og har fundet en god partner i TDC.”“Alt det med pris og kunder har vi aftalt, at det er TDC, der udtaler sig om. Så det har jeg ikke andre kommentarer til andet end, at jeg er super godt tilfreds med handlen.”“Vi er rigtig godt tilfredse med det, vi har fået ud af det her. Der er ingen sure miner. Heller ikke hos vore investorer, der har en tredjedel af virksomheden. De har fået en pæn forrentning af deres penge. På vores side af bordet er alle godt tilfredse med handlen.”“Der har været det anderledes i det her projekt, at vi har rykket meget hurtigere. Vi har bygget Danmarks hurtigst voksende MVNO (mobile virtual network operator, red.) nogensinde. Det er vi pavestolte af.”“Den vækstrate, vi har kunnet vise i forhold til, da vi stiftede selskabet, har hverken Onfone eller Telmore eller andre kunnet nå til sokkeholderne. Så det er gået meget stærkere.”“Det har det gjort, fordi vi dels har erfaring, men også fordi, vi har haft en vis kapital til rådighed.”“Der er en masse praktiske ting, vi skal til at finde ud af. Udgangspunktet for TDC er, at alt fortsætter som hidtil - undtagen at man skal skifte net. Så det er noget af det, vi vil arbejde på i den kommende tid.”“Nu sætter vi os stille og roligt ned og finder ud af, hvad den rigtige plan for alle parter er fremadrettet.”“Min umiddelbare fornemmelse er, at alle medarbejdere synes, at det er spændende. Det er et nyt kapitel, der åbner sig, og det er nye muligheder.”“Det er ingen hemmelighed, at vi nogle gange har savnet at have nogle større muskler. Sådan er det, at være en lille virksomhed - eksempelvis inden for det regulatoriske, jura og HR. Nogle gange kunne vi se, at vi kom lidt til kort med den begrænsede organisation, vi havde.”“Så det glæder vi os til at få en masse hjælp til, og vi tror på, at vi kan bygge videre,” siger Peter Mægbæk til Computerworld.