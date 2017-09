Tre vigtige pointer om TDC's køb af Plenti: Hver mobilkunde har kostet 822 kroner

ComputerViews: TDC har købt Plenti for 74 millioner kroner. Her er tre vigtige pointer om købet af Plenti og de 90.000 mobilkunder. .

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet it-leder-uddannelse sender dig på den rette vej til successen. | Læs mere

Det seneste antal kunder, Plenti har offentliggjort, lød på 90.000. Med en pris for selskabet på 74 millioner, betyder det, at hver kunde har kostet omkring 822 kroner.

Det er kun halvandet år siden, at Peter Mægbæk og Morten Strunge stiftede Plenti. Nu er selskabet solgt til TDC.

Plenti-folkene kan trække sig ud af mobileventyret med et fornuftigt overskud, og TDC får fingrene i 90.000 kunder, uden at skulle betale mere, end det giver mening.

Annonce:

Det var Computerworld, der i januar 2016 som det første danske medie kunne fortælle, at et nyt dansk teleselskab var ved at blive født.Den ene stifter af selskabet Plenti, Peter Mægbæk, var i sin tid var medstifter og administrerende direktør i Fullrate, som TDC købte i 2009 i en kæmpehandel.Det kan du læse mere om her: TDC køber Fullrate Den anden stifter, Morten Strunge, er blandt andet kendt som manden bag Onfone, som TDC købte for omkring 300 millioner i 2011.Plenti debuterede på telemarkedet i marts sidste år med et pakkeprodukt og fri data.Relativt hurtigt formåede selskabet at skrabe en god portion kunder ind, og for nylig kunne Plenti så annoncere, at man nu havde 90.000 kunder og dermed næsten var oppe på den officielle målsætning: 100.000 kunder inden for de første to år.I dag mandag - halvandet år efter, at Plenti blev født som selskab - blev det så annonceret, at TDC Group køber Plenti:Peter Mægbæk fortæller i et interview til Computerworld, at aftalen med TDC først kom på plads mandag morgen:Her er tre vigtige pointer om TDC's køb af Plenti og de 90.000 mobilkunder:I dagens interview til Computerworld udtaler Plenti-direktør Peter Mægbæk: “Det har ikke været mejslet i sten, at vi her efter kun halvandet år skulle sælge virksomheden.”Alligevel vil mange nok argumentere for, at Plentis plan hele tiden har været, at selskabet skulle sørge for at skrabe så mange danske mobilkunder ind, at en af de store spillere ville være nødt til at opkøbe Plenti.Hvor lang tid, der så skulle gå, før det blev en realitet, har naturligvis været et spørgsmål, hvor svaret skulle afhænge af Plentis præstationer på markedet og de store selskabers købevillighed.Det er ikke specielt overraskende, at det bliver netop TDC, der køber Plenti. TDC har adskillige gange tidligere købt mindre mobilselskaber, og TDC har såmænd også tidligere købt selskaber af både Morten Strunge og Peter Mægbæk.Det er dog ikke utænkeligt, at andre store mobilteleselskaber også har vist interesse for at købe Plenti, for som Peter Mægbæk udtaler til Computerworld: “Jeg vil sige, at der har været mange scenarier på bordet.”Det seneste antal kunder, Plenti har offentliggjort, lød på 90.000. Med en pris for selskabet på 74 millioner, betyder det, at hver kunde har kostet omkring 822 kroner.Da TDC i 2011 købte Onfone, som Morten Strunge også stod bag, var der tale om 170.000 kunder og en pris på 300 millioner kroner. Dermed var prisen per kunde dengang omkring 1.764 kroner.Siden er telemarkedet dog modnet, og i dag er en mobilkunde i sig selv først for alvor noget værd, når man som teleselskab reelt kan tjene penge på kunden.Umiddelbart er 74 millioner kroner en fornuftig pris for både Plenti og TDC. Plenti-folkene kan trække sig ud af mobileventyret med et fornuftigt overskud, og TDC får fingrene i 90.000 kunder, uden at skulle betale mere, end det giver mening.Samtidig hindrer TDC også, at en af TDC's konkurrenter nupper Plenti og de 90.000 kunder.Det har vi næppe alene af den grund, at Plenti netop har bevist, at det stadig kan lade sig gøre at forfølge netop denne forretningsmodel på det danske telemarked.Men det er ikke blevet nemmere, og som vi skriver i denne artikel, så betaler TDC også færre penge per mobilkunde, end vi tidligere har set ved denne type handler.Samtidig så vi for ganske nylig, at en af Plentis konkurrenter, Tjeep, måtte dreje nøglen om under et år efter etablering på grund af likvitetsproblemer. Det kan du læse mere om her:Plenti lander nu et fornuftigt salg til TDC, men heller ikke hos Plenti har pengene hængt på træerne.I forbindelse med Plentis første (og eneste) regnskab kunne man blandt andet se et resultat før skat på minus 46,9 millioner kroner, og egenkapitalen i Plenti var på minus 34,2 millioner kroner, da regnskabet blev afsluttet.Men andre ord blev Plenti først en god forretning, da selskabet fandt en køber.Alligevel vil der før eller siden igen være et nyt dansk mobilselskab, der bliver født, vokser hurtigt og herefter bliver solgt.Det er mere prisen - og dermed hvor mange penge stifterne kan tjene - der er spørgsmålet.