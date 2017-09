Knaldende underskud til CSC Danmark: Taber 88 millioner kroner - medarbejderstab reduceret med 20 procent

(foto: Dan Jensen)

CSC Danmark lander et knaldende underskud på 88 millioner kroner. Trods de røde tal er der tale om en markant forbedring i forhold til året før, hvor CSC tabte halvdelen af sin egenkapital. Medarbejderstaben er faldet med 20 procent.

Pengene fortsætter med at vælge ud ad CSC Danmarks pengekasse. Selskabet landede i fjor et svidende underskud på 88 millioner kroner, viser det netop offentliggjorte årsregnskab, som du kan finde her. Samtidig er selskabets omsætning for første gang faldet til under en milliard kroner, i det CSC Danmark i 2016 omsatte for 984 millioner kroner i regnskabsåret.Også driftsresultatet er negativt. Det lander på et minus på 31 millioner kroner.CSC Danmark peger i regnskabet selv på, at årsagen til den faldende omsætning er, at mange kontrakter er udløbet i perioden og ikke gentegnet.Dermed fortsætter CSC Danmark den negative udvikling, som allerede i fjor var helt tydelig. Også dengang stod det klart, at CSC ikke havde været i stand til at lande nye ordrer i takt med, at de gamle udløb.CSC meddeler, at selskabet forventer at vinde en række nordiske kontrakter i år med både nye og nuværende kunder. De skal ‘opveje tabet af ordrer på især det danske marked,' hedder det.Trods det markante underskud er CSC godt tilfreds med resultatet. Der er nemlig tale om en massiv forbedring i forhold til året før, hvor CSC Danmark landede det dårligste resultat i mands minde.Der er tale om “en signifikant forbedring i forhold til tabet på 343, 8 millioner kroner i 2015/16,” lyder det fra CSC.“Ledelsen betragter resultatet som en signifikant positiv udvikling sammenlignet med året før,” skriver CSC i regnskabs-beretningen.Det fremgår af regnskabet, at CSC Danmark især har skåret meget dybt på omkostningssiden. Blandt andet er omkostninger til medarbejder - altså udgifter til løn, pension og lignende - faldet med hele 31 procent til 566,8 millioner kroner.Det svarer i kroner og øre til et fald i løn-udgifter og lignende på mere end en kvart milliard kroner.Årsagen er tydelig: CSC har i årets løb reduceret medarbejderstaben med mere end 20 procent fra 801 ansatte til nu blot 640 stykker. Det svarer en halvering af medarbejderstaben i løbet af blot tre år, i det CSC i regnskabsåret 2013/14 opgav at have 1.139 medarbejdere.Dermed ligger CSC sig på linie med en række af de øvrige store it-selskaber, der i takt med ændrede markedsvilkår er i fuld gang med at omstrukturere organisationerne.CSC meddelte allerede i 2015 , at det var i færd med at skille sig af med hver tredje medarbejdere som led i en såkaldt 'right-sizing' af organisationen.De gamle store selskaber er udfordret af en skov af mindre og langt mere agile, innovative og omstillingsparate virksomheder, som udfordrer hele den måde, som de store, gamle it-konger fungerer og tænker på.De store gamle - HP, IBM, Dell, Microsoft og så videre - er således alle i gang med ændre fokus og gennemføre ofte smertefulde oprydninger i virksomheden.For konkurrencedygtigheden og produktiviteten skal forbedres. Det samme skal omstillings-hastigheden og de teknologiske og innovative kompetencer i virksomhederne.CSC har således været tvunget til at tage alt op til revision i den danske virksomhed, der allerede har været gennem store fyringsrunder og organisations-For CSC gælder det, at de nye satsnings-områder er big data, mobility, sikkerhed, internet of things og løsninger inden for- altså i grove træk de samme satsningsområder som SAP, HP, Microsoft, Dell, Tata, IBM og andre nu kigger på og samtidig områder, der kræver nye kompetencer i forhold til CSC's klassiske kerneområde.CSC er med andre ord på vej væk den klassiske mainfraime- og cobol-infrastruktur og på vej over mod verden og en forretningstruktur domineret af service-as-demand - altså cloud.Det fremgår af det nye regnskab, at CSC har reduceret tabet på investeringer i datterselskaber meget kraftig fra et underskud på 455 millioner kroner til nu blot 50,5 millioner kroner.Datterselskaberne er CSC Scandihealth og CSC Airline Solutions. Selve investerings-niveauet i datterselskaberne ligger stort set uændret på 1,7 milliarder kroner.CSC meddeler i regnskabet, at selskabet for tiden bliver undersøgt af Skat, der er ved at kigge nærmere på CSC’s transfer pricing.CSC har historisk været en af de største it-leverandører til staten, hvor selskabet i kraft af sin baggrund som statens eget it-selskab har været en af de få it-leverandører, der har været i stand til at håndtere de ofte meget store og komplekse, statslige datasystemer.I de senere år har CSC imidlertid været rodet ind i en række sager med kuldsejlede og meget dyre it-projekter, ligesom selskabet har haft udfordringer med it-sikkerheden.Computerworld har tidligere påvist, at den den danske stat i årevis har forsøgt at slippe ud af de evighedskontrakter, der i mange år har låst myndigheder fast til store leverandører som IBM, CSC og KMD i et jerngreb, som det er meget svært og ressourcekrævende at komme ud ad.CSC kan eksempelvis ikke fremskaffe den dokumentation på selskabets egne systemer, som er nødvendige for at kunne sende opgaverne i udbud.Det har blandt ført til, at Digitaliseringsstyrelsen har igangsat et arbejde, der skal føre til en frigørelse af denne afhængighed.