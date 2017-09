Her er årsagen til, at Android-markedet bløder, mens Apple nu lancerer en ny kassesucces

Apple tømmer mobilmarkedet for profit, men hvad er hemmeligheden?

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra BESTSELLER Ny it-platform skal skabe fundamentet for fremtidig vækst i BESTSELLER Hos BESTSELLER er vi fulde af forventning; vi står midt i én af verdens største og mest ambitiøse implementeringer af Microsoft Dynamics 365. | Læs mere

Procenter af profit på smartphone-markedet Apple: 79,2 procent

Samsung: 14,6 procent

Huawei - 1,6 procent

Oppo - 1,5 procent



Kilde: Korean Herald, marts 2017

Annonce:







For nylig kom det frem, at den danske mobilproducent Lumigon lukker.Lumigon er blot en af mange mobilproducenter, som i disse år lider på et blodrødt Android-marked, der på det nærmeste er tømt for profit.Eksempelvis viser analyser , at mange Android-producenter - med Samsung som undtagelsen - kun lige akkurat er i stand til at holde skindet på næsen, mens Apple til gengæld suger al profitten på markedet.Den californiske gigant sidder i dag på 80 procent af al profitten (i perioder helt op til 90 procent) på hele smartphone-markedet, mens fremadstormende Android-baserede kinesiske mærker som Huawei og Oppo må nøjes med mikroskopiske procenter, selvom de har imponerende salgstal og store markedsandele.Og i aften vil Apple lancere en ny iPhone, der - hvis alt går efter Apples slagplan - igen vil resultere i nye rekordsættende kvartalsregnskaber.Det leder os frem til spørgsmålet: Hvad er det Apple kan, som ingen andre kan?En stor del af forklaringen er, at Apple kan tilbyde noget unikt, nemlig styresystemet iOS.Apple har altid insisteret på selv at skabe både hardware og software. Det giver virksomheden en unik mulighed for differentiere sig i forhold til konkurrenterne.Android-producerne har derimod groft sagt kun to valg: De kan gøre deres produkter bedre, eller de kan gøre dem billigere.Uden kontrol over softwaren har de begrænsede muligheder for det første, og derfor ender Android-producenterne ofte med at kaste sig ud i en konkurrence på prisen.Med andre ord, så er markerne betydeligt grønnere på den side af hegnet, hvor Apple befinder sig.Ganske vist er Apple ikke fuldstændig skærmet fra konkurrencen fra Android-producentene. Derfor er der naturligvis også enkelte brugere, der tager springet fra den ene side af hegnet til den anden.Men i praksis giver ejerskabet over iOS Apple betydeligt bedre muligheder for at kontrollere prissætningen.Samtidig betyder det også, at Apple selv kan udvikle egne funktioner og services, der dels er med til at differentiere og forbedre selskabets produkter og dels kan gøre det sværere for brugerne at springe over hegnet til Android-verdenen.Teknologier som iMessage og Facetime er gode eksempler på det sidste.Den kontroversielle amerikanske investor Peter Thiel påpeger i sin bog Zero to One, at virksomheder godt kan skabe en masse værdi, uden selv at blive værdifulde.Det betyder ifølge Peter Thiel også, at selv store forretninger kan være dårlige forretninger. Thiel nævner de store luftfartsselskaber som eksempler på dette, men mange hardware-producenter i tech-verden kæmper med lignende udfordringer.En af nøglerne til selv at få del i den værdi, din virksomhed skaber, er ifølge Thiel, at du har adgang til proprietær teknologi og kan opbygge et monopol.Peter Thiel går så langt som til at sige, at alle gode forretninger bygger på et monopol, mens "konkurrence er for tabere".Og det er netop, hvad vi ser udspille sig på smartphone-markedet i disse år.Her har Apple i praksis et monopol på smartphones der er udstyret med iOS. Et styresystem, der er i dag foretrækkes af en stor procentdel af verdens smartphone-brugere.Android-markedet er derimod præget af ekstrem konkurrence, hvor brugerne kan vælge mellem et væld af forskellige telefoner, der er udstyret med samme software og næsten enslydende specifikationer.