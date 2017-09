3-direktør ærgrer sig over TDC’s overtagelse af Plenti

3 havde mulighed for at købe Plenti, men undlod at slå til. Nu er Plenti netop blevet solgt til TDC, der nu flytter de 90.000 kunder fra 3’s netværk og over på sit eget.

Mobilselskabet 3 havde mulighed for at købe Plenti, men undlod at slå til.Og tidligt mandag morgen underskrev Plenti-direktør Peter Mægbæk så salgskontrakten med TDC, som betyder, at TDC overtager det fremadstormende mobilfirma for 74 millioner kroner.Det ærgrer 3-direktør Morten Christiansen, som nu blot kan se til, mens TDC går i gang med at flytte Plentis 90.000 kunder over på sit eget mobil-netværk. De har hidtil anvendt 3’s netværk, som Plenti har lejet sig ind på.Morten Christiansen siger til ITWatch, at han 'ikke er glad' for nyheden om, at TDC overtager mobilselskabet, men at han ‘selvfølgelig’ har været klar over, at Plenti var til salg, men at 3 ikke ønskede at byde af grunde, som han ‘ikke vil komme ind på.’Han siger til mediet, at han det er ‘forståeligt,’ at TDC køber mobilselskabet på samme måde, som TDC tidligere har købt Onfone, Telmore og Fullrate.“Det er typisk TDC. Det er forståeligt nok, at de gør det. Når man har svært ved at lave toplinje-vækst, og der er noget, man kan købe, så skal man gøre det. TDC er størst og fastholder sin førerposition,” siger han.Han regner med, at TDC med en konkurrent mindre nu vil få nemmere ved at komme igennem med at hæve priserne.