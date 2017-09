Apple ramt af stort læk - afslører detaljer om den nye 'iPhone X'

Kun få dage før Apples store iPhone-event er selskabet ramt af et stort datalæk, der afslører flere detaljer om de kommende iPhones.

taget fra kildekoden i det lækkede iOS 11. Foto: 9to5Mac.

Apple er blevet ramt af et stort datalæk, der afslører information om det kommende iOS 11-operativsystem og dermed også informationer om de kommende nye iPhones.Det skriver både 9to5Mac og MacRumors, der begge har fået adgang til en URL, hvor den nyeste version af iOS 11 kunne hentes.iOS 11 er allerede offentlig i en betaform, men den hemmelige version, som de to amerikanske medier har adgang til, indeholder databidder, som blandt andet - måske - afslører det endelige navn på de kommende iPhones:iPhone X og iPhone 8 (og 8 Plus).Begge navne nævnes gentagne gange i kildekoden i det lækkede iOS, der bevidst er blevet lækket fra folk hos Apple til de to amerikanske medier.Kildekoden indeholder også billeder af et nyt Apple Watch og nye AirPod-høretelefoner, og opsætningsprocess for, hvad der ligner Face ID: loginadgang via ansigtsgenkendelse.Sidstnævnte ligger i spænd med andre læk og rygter om den nye iPhone X, som måske får ansigtsgenkendelse i stedet for fingerskanner.Det passer også godt sammen med animerede emojis, der spejler dit aktive ansigtsudtryk, hvilket igen passer med en form for 3D-genkendelse på frontskærmen.Apple havde ellers investeret massivt i forebyggelsen af lækager indefra virksomheden. Heriblandt havde Apple ansat tidligere ansatte hos NSA og FBI for at fange sladrehanke.Apple forventes at lancere de to Apple-produkter i morgen aften dansk tid.