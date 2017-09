Google nægter at acceptere gigant-bøde fra EU: Anker opsigtsvækkende dom

Google anker dommen fra EU, der betyder, at selskabet står til at skulle betale 18 milliarder kroner i bøde.

Annonce:



Annonce:

18 milliarder kroner.Så stor er den bøde, som Google i juni blev dømt til at skulle betale for at have udnyttet søgealgoritmen til at give fordele til Googles egne tjenester inden for shopping og prissammenligninger.Google anker dog nu dommen, skriver en række internationale medier, heriblandt BBC Det er EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager, der har været med til at rejse sagen mod Google:"Googles strategi for selskabets sammenlignings-tjenester har ikke kun handlet om at tiltrække kunder ved at gøre produktet bedre end konkurrenternes.""Google har sørget for, at andre selskaber ikke har fået mulighed for at konkurrere og innovere på området. Og vigtigst: Google har forhindret, at europæiske forbrugere frit kunne vælge mellem tjenester," udtalte Margrethe Vestager i forbindelse med dommen i juni.Allerede dengang meddelte Google, at man var uenig i dommen og bøden på 2,42 milliarder euro og derfor overvejede at anke.