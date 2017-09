Morgen-briefing: Nordjyske GomSpace får ny direktion, Facebook får spansk bøde og tyskerne lover over 350 forskellige el- og hybridbiler inden 2030

Nordjyske GomSpace får ny direktion, Facebook får spansk bøde, tyskerne lover over 350 forskellige el- og hybridbiler inden 2030 - og der er dømt drone-nedtur for Californiske marijuana-købere.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne tirsdag morgen.

Spanske AEPD har samtidig fundet beviser for, at Facebook har opbevaret data i op til 17 måneder efter brugere har slettet deres konto.

Aalborg-virksomheden GomSpace har godt med vind i sejlene.For at følge med den hastige udvikling ansætter selskabet nu to nye direktører, der skal stå for udviklingen og ledelsen af selskabet, der fortsat har administrerende direktør Niels Buus i spidsen.De to nye chefer er Dan Ulrich, der er blevet ansat som CTO, samt Peter Høy, der er blevet ansat som ny såkaldt production director."Vi har sikret os to meget erfarne profiler, der sammen med chief commercial officer Børge Witthøft, CFO Troels Dalsgaard Nørmølle, chief product & innovation officer Lars Alminde, R&D director Klaus Albæk og ikke mindst customer projects director Morten Jeppesen kommer til at indgå i den daglige topledelse. Vi har allerede vist, at vi er i stand til at lande selv meget store ordrer, og nu får vi endnu flere muskler rent ledelsesmæssigt. Det giver os en stærk tro på, at vi har det hold, der skal til for at kunne løfte de helt store leverancer på internationalt plan, lyder det fra Niels Buus.I lyset af de massive bøder, som der pt. bliver uddelt til de store amerikanske tech-giganter så er Facebooks seneste bøde småpenge.For det er blot 1,2 millioner Euro, som Facebook skal betale den spanske styrelse for databeskyttelse,Sagen, som er blot er den seneste i en lang række, handler om at Facebook ikke i tilstrækkeligt omfang oplyste brugerne om omfanget af data, som it-firmaet indsamlede om dem.Det handler blandt andet om opsamling af data om køn, religiøs overbevisning og surf-historikken.Det danske Tesla-salg ramte bunden i starten af 2017 efter afgiftændringer, som hævede prisen markant. Tesla var ellers, sidst i 2016, en af de mest solgte biler i Danmark.Men afgiftsændringer eller ej, så kan du lige så godt begynde at vænne dig til at se langt flere elektriske biler på gaden i takt med at selv de store tyske mærker som VW og Mercedes kommer med på (el)vognen.Ifølge Techcrunch har Mercedes netop annonceret, at de i 2022 vil tilbyde køberne elektriske eller hybrid-udgave af samtlige 50 bilmodeller.Volkswagen har også netop annonceret samme mål. De vil dog først være klar i 2030, men har til gengæld 300 bilmodeller i spil.Volvo har dog tidligere meldt ud, at deres biler vil være elektriske eller hybrider allerede i 2019. Altså om 476 dage. Vi gætter på, at de har travlt oppe i Göteborg hvor udviklingsafdelingen ligger.Når bilfirmaernes har travlt med at annoncere el- og hybridversioner af deres modeller hænger det sammen med, at Kina pt. er et ekstremt vigtig marked. Og at de i Kina arbejder med tanken om helt at forbyde diesel- og benzinbiler.Udviklingen inden for drone-teknologi går rigtigt stærkt. Og det gør de forretningsmæssige planer også. Blandt andet Amazon har tidligere vist, at de arbejder på at bruge droner til at levere pakker.Men en ny kommende lovændring i Californien gør nu, at de amerikanske marijuana-leverandører ikke kan blive så højt-flyvende som de gerne ville. Det skriver The Verge Delstaten har tidligere legaliseret marijuana til medicinsk brug og er nu i gang med at udarbejde en mere detaljeret lovgivning for brugen og salget. Og her fremgår det specifikt, at marijuana skal transporteres i biler og ikke med droner.