Kreditbureau mistede følsomme oplysninger om 143 millioner mennesker – og tabte en milliard dollars på få minutter

Hackere har fået adgang til 143 millioner menneskers personlige oplysninger efter indbrud hos et amerikansk kreditbureau. Cpr-numre, kørekort, adresser og kreditkortnumre er lækket.

Equifax-aktien styrtdykkede på et øjeblik, da lækagen blev offentliggjort.

Et hackerangreb på det amerikanske kreditbureau Equifax har betydet, at 143 millioner menneskers personlige data er endt i it-kriminelle hænder.Der er blandt andet tale om kreditkortnumre, kørekortnumre, adresser og cpr-numre, og dermed gør lækagen de mange mennesker sårbare overfor digital svindel.Lækagens størrelse taget i betragtning er det relativt tyndt med detaljer om angrebet fra Equifax, der ikke fortæller, hvordan hackerne har fået adgang til de mange data."Kriminelle har udnyttet en sårbarhed i en amerikansk website-applikation for at få adgang til visse filer," skriver Equifax i en pressemeddelelse Virksomheder over hele verden har i den senere tid mistet enorme summer på cyberangreb, og datalækket er da også en rigtig dårlig nyhed for Equifax-aktionærerne.Da virksomheden offentliggjorde angrebet i sidste uge, faldt markedsværdien således med mere end en milliard dollars på få minutter, og netop hackerangrebets effekt på virksomhedens værdi er nu blevet genstand for en separat efterforskning.Equifax har kendt til angrebet i mere end en måned, og ifølge Bloomberg viser det sig nu, at tre ledende skikkelser hos virksomheden har solgt deres egne Equifax-aktier. Efter at angrebet blev opdaget – men inden offentligheden (læs: markedet) fik noget at vide.Det ser skidt ud, men Equifax fastholder, at de pågældende tre ledere ikke var blevet informeret om angrebet, da de solgte aktier til en værdi af 1,8 millioner dollars.Angrebet skriver sig ind i en kedelig række af store datalækager, der i de senere år har blotlagt mere end en milliard menneskers data.Angreb på Yahoo i 2013 og 2014 har tilsammen berørt halvanden milliard brugere, i 2014 gik det ud over 145 millioner Ebay-brugere, og sidste år blotlagde hackere 412 millioner brugeres data fra sex- og swingerplatformen AdultFriendFinder.