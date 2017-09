“

Jeg var i Sydfrankring og læse på universitetet, hvor min underviser var Jean Tirole, som i 2014 fik Nobelprisen i økonomi. Han introducerede mig for et felt inden for økonomi, som hedder behavioural economics, som blander psykologi og sociologi ind i det økonomiske felt.



Det var virkelig mig. For det har altid interesseret mig, hvorfor folk gør, som de gør.



Da jeg kom tilbage Københavns Universitet med overvejelser om at skrive en PhD, stødte jeg på noget forskning fra General Electrics, som havde svært ved at motivere medarbejderne til ideudvikling.



Det syntes jeg bare var for fedt til at kunne slippe. Og min medstifter Oliver skrev speciale om det, og han kom tilbage og sagde: ”Jesper, det er bare for fedt det her, det skal vi starte en virksomhed om”.



Jeg lånte en million kroner i min lejlighed, og så hyrede vi en programmør til at lave første version af vores software.



Vi var heldigvis fulde af ungdommens naivitet, og der var ikke nogen, som talte om innovation eller innovationsstøtte. Det var for 10 år siden.



Vi fik også en kontakt ind den private verden. Og jeg kom med forventningen, at virksomhederne vidste, hvordan de skulle arbejde med idéer fra medarbejderne. Det holdt bare ikke.



Vi kom med software som skulle hjælpe dem med at opsummere ideer, men der var hverken ansvar, retning eller nogen ideer. Så jeg begyndte meget hurtigt at kunne se, at vi aldrig fik vores software til at fungere i virksomheder, hvis ikke det var forankret i ledelsen.



Det, der skete, var, at vi meget hurtigt blev et lille firma, som prøvede at sælge noget software, men som reelt forærede en hulens masse timer væk for at få det forankret, så det kunne bruges.



Det fik os til at overveje, hvad vi lavede. Så vi endte med at være et firma, som leverer software, men det er vores viden, som du bringer i spil. Softwaren er en hygiejnefaktor, som er ekstrem vigtig, hvis du er en global virksomheder, der vil have en medarbejder i Rusland til at arbejde sammen med en i Kina. Men hvis ikke du har retningen og workflowen, så er det lige meget.



Vores tilgang undrer en del kunder. For vi sælger ikke bare softwaren, men siger til dem, at de ikke skal købe det, medmindre de også gør en række andre ting. Vi anbefaler faktisk, at du ikke går i gang, før det er på plads.



Jesper Müller-Krogstrup

CEO og medstifter af software- og konsulentvirksomheden Nosco