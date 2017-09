Opkøb af TDC kan koste Plenti roaming-dispensation

Plenti fik som eneste teleselskab i Danmark dispensation fra EU’s roaming-regler, men den aftale kan blive ugyldig efter TDC-opkøb

Energistyrelsen har taget kontakt til TDC og Plenti i forbindelse med den dispensation, som Plenti fik for to uger siden fra de nye EU-regler for roaming-priser.Det sker efter at TDC har opkøbt Plenti, skriver Itwatch "Vores afgørelse baserer sig på de oplysninger, der var gældende, da Plenti ikke var ejet af TDC. Nu foreligger der en ny situation, hvor vurderingsgrundlaget er et andet," siger Jakob Henrik Juul, kontorchef i Center for Tele til Itwatch og fortsætter:"Derfor har vi henvendt os til Plenti og TDC for at få nærmere oplysninger. Vi har gjort opmærksom på, at såfremt Plenti er et helejet datter- og søsterselskab eller en del af en koncern, så skal dette forhold indgå i vurderingen."Dispensationen betød, at Plenti som eneste danske televirksomhed havde tilladelse til stadig at kræve betaling for kundernes brug af smartphones i EU. Alle andre teleselskaber har siden d 15 juni skulle følge de nye EU-regler og må ikke kræve separat roaming-betaling fra forbrugerne.Ritzau Finans skriver, at TDC er bevidst om, at dispensationsaftalen var i fare, og at TDC’s egne kunder har været glade for de nye roaming-regler.TDC meldte ud mandag, at koncernen havde opkøbt teleselskabet Plenti for 74 millioner kroner for selskabet og dets 90.000 kunder.Som udgangspunkt melder TDC, at ejerskiftet ikke kommer til at betyde noget for selskabets kunder, der alle fortsætter på deres nuværende abonnementer."Vi er glade for, at vi er nået frem til en aftale med Plenti. Det er en solid virksomhed med et stærkt team, der inden for en kort periode har fået rigtig mange kunder. Overordnet er opkøbet attraktivt både fra en finansiel og strategisk vinkel," sagde koncerndirektør Michael Moyell Juul fra TDC Group i forbindelse med opkøbet.Peter Mægbæk, der er direktør i selskabet, var i sin tid medstifter og administrerende direktør i Fullrate, som TDC købte i 2009 i en kæmpehandel. Han har også været administrerende direktør i Viasat.Den anden stifter er Morten Strunge, der stod bag teleselskabet Onfone, som TDC købte for omkring 300 millioner i 2011.