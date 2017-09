Botten ”Tyra” giver store besparelser for Odense kommune

Odense Kommune sparer hundredevis af mandetimer på at give de mest banale rutineopgaver til botten “Tyra.”

I godt et halvt år har sagsbehandlerne i Odense Kommune haft en knap så snakkesaglig, men yderst effektiv kollega kaldet Tyra.Tyra er en bot, et stykke automatiseret software, programmeret til at lave faktureringer og underretninger, som ellers normalt skulle være foretaget af kommunens sagsbehandlere.Det skriver DR Fyn Botten Tyra er i øjeblikket aktiv i kommunens kontanthjælpsafdeling, hvor den har taget mange af de mest rutineprægede opgaver, hvilket giver mere tid til borgerne.Det er lykkes robotten at skære to tredjedele af den tid, sagsbehandlerne bruger på faktureringer og underretninger - og det svarer til en besparelse på 700 timers arbejde, skriver DR Fyn.Timer som nu bruges på borgerne, for Tyra kan endnu ikke erstatte alle typer opgaver i kommunen.“Som det er nu, kan hun ikke træffe en afgørelse med en helhedsvurdering af borgerens situation. For det vil kræve, at robotten ved alt om borgeren, siger Rikke Pelle, afsnitsleder hos Odense kommune, til DR Fyn.Målet er ikke at fyre medarbejdere på grund af Tyra.“Vi kommer bare af med noget rutinearbejde, og på den måde kan vi skåne vores medarbejdere, så de kan holde i flere år”, siger Rikke Pelle.