Mail-svindel har kostet virksomheder 30 milliarder kroner i 2017 – og CEO'en er hackernes yndlingsvåben

Email-baseret svindel som CEO-fraud har i første halvdel af året kostet virksomheder mere end fem milliarder dollars. Og spoofede CEO-mails er de kriminelles bedste værktøj.

Annonce:



Annonce:

CEOens emailadresse giver autoritet. Det er de it-kriminelle flittige til at udnytte.

Rik Ferguson fra Trend Micro kunne tidligere på året fortælle, at danske kriminelle tilbyder arbejdskraft til international CEO-fraud på det mørke net.

Phishing og CEO-fraud er i vækst, og it-kriminelle har i første halvår af 2017 franarret virksomheder mere end fem milliarder amerikanske dollars.Sikkerhedsfirmaet Trend Micro har lavet en opgørelse over halvårets angreb på arbejdsmails, og hackernes hyppigste vej ind i virksomheden er at spoofe CEO'ens email.I 41 procent af de email-baserede svindelnumre mod virksomheder spoofer hackerne CEO'ens email og lokker lavere rangerende ansatte til at udbetale penge.Også herhjemme er stadig flere virksomheder udsat for det, der på dansk hedder direktørsvindel, og blandt andet blev medarbejdere hos Statens Museum for Kunst i april narret til at udbetale 805.000 kroner.Trend Micro har også undersøgt, hvilken type ansatte, der er der er hackernes flittigste mål, og hvis man er CFO, skal man være særligt opmærksom.19 procent af alle svindelnumre er nemlig rettet mod CFO'en, mens ”director of finance” indtager andenpladsen på listen over hackernes yndlingsmål.I maj kunne Computerworld fortælle, at nigerianske bander med stor succes bruger det mørke net til at rekruttere dansk arbejdskraft til CEO-fraud.'[/b]