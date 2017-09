Læk: Intels næste desktop-processorer klar til oktober - det kan du vente dig

Intel annoncerede sine første ottende generation-processorer for blot en måned siden, men der kan meget vel være nyt fra Intel inden længe, afslører et læk.

Annonce:



Annonce:

Tilbage i august annoncerede Intel sine første processorer fra den ottende generation af Intel Core i-processorer.Annonceringen var knap så bombastisk som forventet og indeholdt kun de annoncerede Kaby Lake R-processorer i den strømsvage U-serie til bærbare computere.Dog lovede Intel også, at der inden året er omme vil være nyt på desktop-fronten med den kommende Coffee Lake-familie af processorer, og et for tidligt tweet fra motherboard-producenten Gigabyte peger nu på en dato: 5 oktober.Det skriver PCworld Tweetet , som du kan se et screenshot af i PCworlds artikel fra før Gigabytes premium-brand Auros igen slettede det, viser blandt andet et nyt motherboard i og datoen 5/10/17.Det bekræfter andre lækkede oplysninger fra Intel selv, der lægger op til en oktober-lancering sammen med et nyt bundkort kaldet Z370-bundkort, hvilket passer til Gigabytes tweet.Så hvad vil Intels næste generation af desktop-processorer byde på? En ting er sikkert: Intel er blevet truet af AMD med Ryzen-processorer, der har vist sig at stå mål med Intels bedste, men til en langt lavere pris.For første gang i en længere årrække ser det derfor ud til, at Intel rent faktisk udgiver et produkt, som ikke blot er marginalt bedre end sidste års udgave.Nuværende i5- og i7-processorer har fire kerner, og hvor i7-processorerne har hyperthreading. Den kommende ottendegeneration, Coffee Lake, bliver skubbet op til seks kerner, hvilket er et stort spring rent ydeevne-mæssigt.Der er endnu ikke meget info omkring de kommende processorer, men lækket indpakning til i5- og i7-processorerne viser, at seks-kerner, hyperthreading, Turbo Boost 2.0, support af 2-channel DDR4 og Optane hukommelse og Intel UHD Graphic 630 (den samme som sidder i Kaby Lake-processorerne).