TDC henter 800 medarbejdere hjem igen efter tre års udlicitering

Efter tre års udlicitering af YouSees kundeservice kalder den danske televirksomhed nu arbejdspladserne hjem igen

YouSee hjemkalder sin kundeservice, der i de seneste tre år har været udliciteret.Det skriver Business.dk Det sker som led i et forsøg på at holde på kunderne, der i stigende grad fravælger det klassiske flow-tv.De 800 arbejdspladser sker fra den 1. december og omhandler kundeservice-afdelinger i Sønderborg, Aarhus og København.“Vi tager de 800 ansatte, som for tre år siden fulgte med udliciteringen af kundeservice, tilbage til os selv. Det er et ekstremt spændende og stort skridt og essentielt for mig, at de igen bliver en del af TDC,” siger Jaap Postma, koncerndirektør for YouSee til Business.dk.“Det bliver klart bedre for YouSee, så vi kan fokusere på de eksisterende kunder og gøre dem så glade som muligt. Kundeservice er ikke nemt - det har jeg ti års erfaring med -, og derfor skal den være så tæt på som muligt,” siger han.Opgaven som kundeserice var udliciteret til callcentervirksomheden Sitel tilbage i 2014, og koncerndirektøren mener ikke, at den daværende udlicitering var en fejl.“Den beslutning var rigtig, men den nye om at tage kundeservice hjem igen er også rigtig, for nu er vi klar til at tage dem tilbage,« siger Jaap Postma til Business.dk.Hjemkaldelsen af kundeservicen sker i forbindelse med den kommende lancering af YouSee More, der skal gøre det mere attraktivt at være kunde hos YouSee.I løbet af det sidste år har YouSee mistet 75.000 fastnetkunder og 56.000 TV-kunder.[/b]