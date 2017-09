“

Hos VMware er vi dedikerede til diversitet, og vi har flere kvindelige ledere i vores virksomhed. Teknologibranchen har brug for flere kvinder. Der er trods alt 50 procent kvinder i samfundet og i mange virksomheder i vores branche er der kun omkring 20 procent.



Kvinder har i en periode holdt sig væk fra tech-branchen, men vi skal sørge for, at det bliver en attraktiv branche, hvor kvinder også kan se sig selv få succes.



De kvinder, der har succes, skal også se sig selv som forbilleder. De er rollemodeller, som andre kan se op til og sige, at de vil være ligesom dem. Som ledere skal vi skabe flere kvindelige rollemodeller med succes. Ikke bare fordi de er kvinder, men fordi de er succesfulde, kloge, dygtige og så tilfældigvis er kvinder.



Jeg har selv en datter på elleve år. Hun skal kunne pege og sige, at hun vil være som den kvinde. Noget af det, vi gør, er at hjælpe til med at gøre det attraktivt i alle lande for børn at lære og studere naturvidenskab.



Vi skal starte tidligt. Hvis ikke vi sørger for, at der kommer mange kvinder på universitet og læser naturvidenskab, så er det ikke mange, der bliver færdige.



Uanset om det er i Sofia, Palo Alto eller Beijing, så skal vi opmuntre børnnene til det.





”

Sanjay Poonen, vicedirektør i VMware.