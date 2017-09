Nu er dommen faldet: Kritik på Trustpilot koster utilfreds dansk kunde 30.000 kroner

Første Trustpilot-anmeldelse, 27. oktober 2016:



"Fup og svindel, hold jer langt væk"



"Jeg troede at jeg tegnet et 1 årigt abonnement (det blev jeg lovet af sælgeren). Men da det år var gået blev jeg opkrævet for et år mere."



"Hvis de var lige så ihærdige med at drive den gæld ind som jeg har hyret dem til, så kunne det være man fik valuta for pengene. De har nu kostet mig 15.000kr og det er ikke lykkedes dem at drive en krone ind."



"De trækker sagerne i langdrag, for at fastholde dig i et abonnement."



"Du kan ikke få en kopi af domsbogen for de sager de sager de har ført for dig (måske fordi slet ikke har været i retten)"



"Så har du penge udstående med nogen, så hyr en professionel advokat i stedet for."



Kilde: Stævningen, bilag 8.



Derudover har Jens Høgni Højgaard også skrevet yderligere en negative anmeldelse på Trustpilot den 18. november.



Denne anmeldelse har overskriften Hornsjov og Svindelberg, og i den gengiver han en advarsel fra HornskovVindberg, hvor han bliver informeret om at klager på Trustpilot strider mod indkassevirksomhedens handelsbetingelser.