Apple klar med nyt Apple-TV med 4K

Langt om længe kan du komme til at se 4K-film med et Apple-tv

Nu kan ejere af 4K-tv får fuld glæde af deres tv med Apple-TV.For her til aften lancerede Apple en ny udgave af tv-voksen Apple-TV, der kommer til at understøtte 4K og HDR.Samtidig bliver det nye Apple-TV udstyret med Apple seneste A10X-processor, der er to gange hurtigere end den processor, som sidder i det seneste Apple-TV.Designet af Apple-TV-forbliver uændret.Understøttelsen af 4K har været ventet længe, og allerede den seneste udgave af Apple-TV blev lanceret undrede mange sig over, at Apple havde valgt ikke at understøtte 4K.Det nye Apple-tv 4K kommer i to udgaver - en med 32 gb og en med 64 gb.