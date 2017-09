Her er Apples splinternye - og dyre - iPhone X med helt nye muligheder for ansigtsgenkendelse

Apple præsenterede her til aften iPhone X, der blandt andet er udstyret med en helt ny ansigts-genkendelsesfunktion. Men der var også plads til iPhone 8. Læs om begge modeller her - og se priserne.

Den nye iPhone 8 ligner næsten til forvekslning iPhone 7. Der dog den forskel, at bagsiden nu er i glas og ikke aluminium. Det er muliggør blandt andet trådløs opladning.

Begge telefoner har et nyt kamera på 12 megapixel, som har fået en ny og bedre billedesensor, der er i stand til at lukke 83 procent mere lys ind.



Men iPhone X får en dual-optiske sensor, der sikrer endnu mere stabile billeder, selv hvis du ryster på hænderne. Samtidig har den også en endnu bedre blitz.

“Vi har kæmpestore iPhone-nyheder til jer i aften. Og det starter nu.”Sådan lød det fra Apples administrerende direktør Tim Cook, da han her til aften stod på scenen i Apples helt nye imponerende auditorium, kaldet "Steve Jobs Theater".Her præsenterede Apple tre helt nye telefoner.En iPhone 8 (og iPhone 8 Plus) der umiddelbart ligner iPhone 7, men som dog har dog fået en bedre skærm, bedre kamera, et nyt hårdført glas og en ny hurtig seks-kernet processor, som Apple har døbt A11 Bionic.Men det var dog den helt nye iPhone X, der løb med langt den største del af opmærksomheden.iPhone X (udtales 10, red) er udstyret med en ny OLED-skærm på 5,8 tommer, som Apple kalder for Super Retina Display. Det fylder hele telefonens front og har en opløsning på 2.436 x 1.125 pixels..Telefonens skærm er omkranset af en ramme i rustfrit stål og har en bagside i glas.Den nye store skærm betyder dog også, at der ikke er blevet plads til den ikoniske home-knap samt fingeraftrykssensoren, Touch ID, på telefonens front.Konsekvensen bliver, at iPhone X-brugerne kommer til at opleve en væsentlig ændring af brugeroplevelsen, hvor de nu skal swipe op på skærmen for at komme til hjem-skærmen.Det betyder også, at du nu låser din telefon op via en ny løsning, som Apple har døbt Face ID, som automatisk genkender dit ansigt.Det sker via et såkaldt “TrueDepth Camera System”, der kombinener en række forskellige sensorer og kameraer. Det sikrer, at telefonen også kan genkende dit ansigt i mørke eller hvis du ændrer frisure, briller og hovedbeklædning.En løsning som ligner den, som Microsoft blandt andet har anvendt i sin Surface Book pc.Apple bedyrer samtidig, at det ikke er muligt at snyde løsningen med et foto, hvilket eksempelvis har været et problem med konkurrerende løsninger.Ifølge Apple er Face ID endnu mere sikkert end Touch ID, men påpeger dog, at der kan være en risiko for at enæggede tvillinger vil være i stand til at oplåse hinandens telefoner.Både iPhone 8 og iPhone X har en bagside i glas, hvilket har gjort det muligt for Apple at introducere såkaldt trådløs opladning. Med trådløs opladning kan telefonen oplades uden ledning, men ved at placere den på en opladnings-måtte.Apple har lavet sin egen opladningsmåtte, der får navnet AirPower og som kan oplade iPhone, Apple Watch og AirPod-høretelefonerne på samme tid.Trådløs opladning er dog på ingen måde en nyhed, selvom Apple ønskert at få det til at fremstå sådan. Mange Android-telefoner har i adskillige år understøttet trådløs opladning.Med lanceringen af iPhone 7 sidste år introducerede Apple en helt ny portræt-funktion.Den funktion har Apple forbedret på både iPhone 8 og iPhone X.Det sker via en funktion, der hedder portrait lightning. Funktionen muligtgjort af det nye kamera, som via dybde-målinger er i stand til at forbedre lyset på billedet.Her adskiller iPhone X sig dog ved at understøtte portræt-funktionen på både front- og bag-kameraer.iPhone 8 fåes ligesom iPhone 6 og 7 i en standard-udgave på 4,7 tommer skærm og i en plus-udgave med en skærm på 5,5 tommer og et dobbelt-kamera.Den billigste iPhone 8 med 64 GB koster 6.199 kroner, mens iPhone 8 Plus får en startpris på 7.099 kroner.Men iPhone X med sin 5,8 tommer OLED skærm bliver betydeligt dyrere. Den mindste udgave med 64 GB kommer til at koste 8.899 kroner, mens udgaven med 256 gb kommer til at koste hele 10.249 kroner.