Morgen-briefing: Ny iPhone fik Apples aktiekurs til at dykke / Danske Bank vil have fat i it-iværksætterne / EU har planer om gratis WiFi til alle

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne onsdag morgen.Præsentationen af Apples med spænding ventede ny iPhone i aftes dansk tid fik omgående Apples aktiekurs til at dykke.Kursen faldt i aftenens løb med omkring tre procent. Ifølge Financial Times kan det skyldes, at Apple overraskende meddelte, at telefonen først vil være klar til levering 3. november, hvilket er senere, end markedet havde forventet.Det kan få konsekvenser for salget.Kursen nåede helt ned på 159,47 i aftenens løb, og den lå ved Nasdaq-børsens lukning på kurs 160,86. Da børsen åbnede tirsdag morgen lå den på kurs 162,63.Du kan følge Apple-kursen her. Og du kan læse mere om de nye Apple-telefoner her:Danske Bank har udviklet et vurderingssystem, som skal gøre banke i stand til nemmere at vurdere it-iværksættere med henblik på at låne dem penge. Det er bankens plan at sætte sig ‘tungt på markedet for danske vækstraketter,’ skriver Børsen. “Opstartsvirksomheders finansieringsbehov går i cyklusser, men vi har en ambition om at få en markedsandel på 80 procent blandt de virksomheder i Danmark, som har fået over en milliard euro i risikovillig kapital,” siger innovationschef Klavs Hjort til avisen.Han peger på, at store virksomheder bliver yngre og ynge, og at de fem største virksomheder i USA eksempelvis er it-virksomheder i dag. Det skyldes ikke mindst, at it-virksomheder har ret nemt ved at skalere deres produkter op i stor størrelse.EU er på vej med en pulje, der skal anvendes til at finansiere etableringen af mere end 6.000 gratis WiFi-hotspots på udvalgte pladser og steder rundt omkring i Europa.Det skal ske under fællesbetegnelsen ‘WiFi4EU.’Ifølge en udsendt meddelelse skal brug af WiFi de pågældende steder være ‘gratis og uden forpligtelser.’De skal ligge på steder, som er ‘centrale for det offentlige liv’ - eksempelvis pladser, biblioteker, sygehuse, rådhuse og lignende.EU meddeleler, at de lokale myndigheder skal dække drift af WiFi-hotspottene i mindst tre år.“Desuden kan EU-midler kun anvendes, hvis kommerciel annoncering samt udnyttelse af persondata til kommerciel brug ikke kommer med i billedet,” lyder det fra EU.Nordkorea er i gang med systematisk via hackere at stjæle bitcoins og andre virtuelle valutaer i et forsøg på at omgå sanktioner, skriver amerikanske CNBC Ifølge mediet - der citerer sikkerhedsselskabet FireEye - har nordkoreanske hackere mindst tre gange angrebet sydkoreanske kryptovaluta-centraler via spear fishing.Kryptovaluterne svinger voldsomt op og især ned i værdi for tiden. Kina har for dage siden meddelt, at landet vil stramme op på reglerne for de virtuelle valutaer. Det indikerer, at de forskellige lande for alvor er begyndt få øjnene op for denne nye type valuta.