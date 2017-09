Planen er klar: Sådan vil Apple sikre, at både iPhone 8 og iPhone X storsælger på samme tid

Apple skal i de kommende uger og måneder sikre, at både de nye iPhone 8-modeller og den helt nye iPhone X storsælger på markedet på samme tid. Analytikere er ikke i tvivl om Apples stretegi.

Apple-fans verden over vil i de kommende uger og måneder vanen tro kigge sultent efter de nyeste iPhones, og en stor del af dem vil også ende med at svinge betalingskortet.Med Apples lanceringer tirsdag aften er det dog blevet en noget mere kompliceret sag at vælge, hvilken iPhone-model man skal købe.Priserne - som vi har skrevet om i detaljer her - går fra 6.199 kroner for den billigste iPhone 8-model til 10.249 kroner for den dyreste iPhone X.For Apple bliver det samtidig lidt af en balancegang at sikre, at der både bliver solgt masser af iPhone 8-telefoner, uden at det salg udhuler mulighederne for, at iPhone X også kan storsælge. Og omvendt.Her er det ikke uvæsentligt, at iPhone 8 rammer markedet allerede nu, mens først iPhone X kommer til november.“Apple håber på, at den senere dato for iPhone X ikke vil påvirke iPhone 8-salget i dette kvartal. Apples lavere iPhone 8-prissætning bør begrænse effekten, men der er stadig en risiko.Sådan skriver IHS Markit i en analyse , hvor Apples svære balancegang beskrives således:"iPhone X er fremtidens smartphone-design, men den er også tilgængelig i fremtiden.““Mens Apple risikerer at tabe noget på iPhone 8-salget, indtil iPhone X er tilgængelig, så er det den rigtige beslutning at annoncere iPhone X nu.”“At holde det hemmeligt frem til en anden produktlancering i dette efterår ville ganske enkelt skubbe køberne af iPhone 8 væk fra Apple og skade Apples forretning i det lange løb,” lyder det fra IHS Markit, der mener, at Apple nu giver kunderne et fair og reelt valg imellem de to typer af iPhones.IHS Markit vurderer samtidig, at prisen på over 10.000 kroner for en iPhone X ikke vil afskrække Apple-kunderne.“Den vil sælge i enorme mængder, fordi Apple gentagne gange har demonstreret evnen til at overbevise forbrugerne om at øge deres investering til en større andel af deres disponible indkomst i forbindelse med et køb af en smartphone.”Analysefirmaet ABI Research har en lignende vurdering i en kommentar til den nye iPhone X og de nye iPhone 8-modeller.ABI Research forklarer, at Apple flere gange har forsøgt, at ramme flere forskellige kundesegmenter på markedet med forskellige iPhone-modeller, og at det også er missionen med den nye iPhone X.“iPhone X etablerer et nyt værdi-niveau for Apple-kunder, der ønsker en premium fremtids-enhed. Et nyt prispunkt etableres også for at reflektere iPhone X som et flagskib.“