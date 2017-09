Danske ERP-leverandører skovler penge ind: Disse selskaber klarer sig bedst blandt 24 leverandører

Det danske ERP-marked er et lukrativt forretningsområde for langt de fleste af de 24 ERP-leverandører, der indgår i Computerworlds Top 100-undersøgelse. Se resultaterne her.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Opskriften på den gode jobannonce Vi husker kun 10% af, hvad vi læser. Derfor er det vigtigt, at din jobannonce skiller sig ud, hvis du vil tiltrække den rigtige it-kandidat. | Læs mere

Resultat af primær drift i forhold til lønomkostninger.

Overskud efter renter og før skat i forhold til årets gennemsnitlige egenkapital.

Resultat af primær drift i forhold til aktiver.

Vækst i primær drift.

Virksomhed Sovereign-score Elbek & Vejrup A/S 278 AlfaPeople Nordic A/S 337 Pingala A/S 357 Continia Software a/s 376 Scales A/S 406 SAP Danmark A/S 474 Dynateam A/S 756 Infor Danmark A/S 781 Daxiomatic ApS 853 Systemate A/S 943 IFS Danmark A/S 949 Amesto Solutions A/S 959 Schilling A/S 1122 Microsolutions A/S 1142 Logos Consult A/S 1185 JCD A/S 1194 Columbus A/S 1222 Datacon A/S 1329 Iptor Supply Chain Systems Denmark A/S 1465 Abakion A/S 1585 Basware A/S 1597 Proinfo A/S 1675 EG A/S 1806 Deltek Danmark A/S 1822

Virksomhed Resultat før skat SAP Danmark A/S 149.128.000 Columbus A/S 42.255.000 Infor Danmark A/S 29.531.000 Elbek & Vejrup A/S 28.259.000 Scales A/S 14.638.000 AlfaPeople Nordic A/S 12.583.000 Continia Software a/s 7.289.000 Datacon A/S 5.236.000 IFS Danmark A/S 4.814.000 Daxiomatic ApS 4.174.000 Pingala A/S 3.314.000 JCD A/S 2.040.000 Dynateam A/S 1.967.000 Amesto Solutions A/S 1.628.000 Schilling A/S 1.471.000 Systemate A/S 913.000 Logos Consult A/S 801.000 Microsolutions A/S 692.000 Abakion A/S 204.000 Basware A/S 150.000 Iptor Supply Chain Systems Denmark A/S -4.081.000 Proinfo A/S -12.317.000 Deltek Danmark A/S -20.115.000 EG A/S -241.500.000

Annonce:

Det kan godt være, at ERP-markedet efterhånden har mange årtier på bagen, og at de fleste danske virksomheder allerede har investeret store summer i ERP-løsninger.Det er dog også et marked, hvor løsningerne konstant bliver videreudviklet og fornyet, og nye funktioner og teknologier bliver ved med at strømme til.Det betyder også, at de fleste ERP-kunder har et vedblivende behov for at opgradere og tilpasse ERP-løsningerne. Det afspejles også i regnskaberne hos de danske ERP-leverandører.I Computerworlds nye Top 100-undersøgelse har vi analyseret de seneste to årsregnskaber fra 499 danske it-virksomheder. Heriblandt er 24 virksomheder registreret i kategorien ERP-leverandører.Vi har foretaget en nærmere analyse af regnskaberne fra 24 ERP-virksomheder, der indgår i dette års Top 100.Overordnet set kan det konkluderes, at der er gode penge at tjene som ERP-leverandør i dagens Danmark. Flere af selskaberne ender ud med ganske flotte overskud, og kun fire af selskaberne ender med et underskud. Få overblikket over det nederst.Der er en række krav til de virksomheder, der indgår i Top 100-undersøgelsen. For at være med skal virksomheden enten have personaleomkostninger på 10 millioner kroner eller mere eller en opgivet omsætning på 20 millioner eller mere.Top 100 tager udgangspunkt i fire målepunkter:Herefter rangeres virksomhederne efter en såkaldt sovereign-score, summen af placeringer på de fire måleparametre. Laveste sovereign-score er det bedste resultat.Målt på sovereign-scoren er det Elbek & Vejrup, der ender på førstepladsen.Aarhus-virksomheden med 122 ansatte har da også mere end fordoblet resultatet på bundlinjen fra forrige til seneste årsregnskab, så resultatet efter skat nu er et overskud på 22 millioner kroner.Sovereign-scoren blot en af flere måder, man kan anskue en virksomheds succes på. En anden måde at rangere virksomhederne på er ud fra de rå resultater i regnskaberne - altså hvor mange penge, virksomhederne tjener.Her er det SAP Danmark, der stryger til tops på listen, mens Columbus og Infor Danmark indtager de næste to pladser.Elbek & Vejrup, der altså vinder ERP-kategorien samlet set, klarer sig også rigtig godt på dette punkt og ender på en fjerdeplads ud fra resultatet før skat.