“

Vi har kigget på 10.000 nyhedshistorier fra de 20 største danske nyhedssites for at se, hvad der sker inden bag ved, når du udgiver og læser en artikel.



Vi har kigget på datastrømme for at se hvilke tjenester og værktøjer, der bliver brugt. Man kan sige, at vi har åbnet den sorte boks for at se, hvad der sker bag skærmen.



Vi fandt blandt andet, at de 15 største mediesites i Danmark til sammen har 430 partnere, som analyserer og anvender de data. Og Google er den suverænt største partner.



Man kan sige, at der simpelthen ikke er nogen, som er så central som Google. Mange af de 430 partnere og datastrømme leder simpelthen tilbage til Google.



Google er det selskab, der leverer flest værktøjer til medierne [i Danmark, red], men Google er også helt klart det selskab, der trækker mest data ud.



Google dominerer fuldstændigt suverænt, og det er nok værd at diskutere.



Det er dog vigtigt at huske, at Googles værktøjer til annoncer, målinger og produktion anvendes i frivillige partnerskaber, som de danske mediehuse har indgået med Google.



De danske medier burde nok tænke lidt over de skjulte datastrømme og den skjulte pris, der betales for de gratis værktøjer."





”