Om du spiller senior eller oldboys i it-branchen, så få styr på dit talentakademi og rekruttér nogle mini-putter. Jeg lover, at det er det hele værd

Klumme Vores organisations-kulturer mangler vilje og vildskab. Men alle os, der spiller på senior-holdet for it-Danmark, har altså et ansvar for at udvikle de nye generationer til at blive digitale rockstjerner. Så lad os komme i gang med aktiviteter for de unge himmelstormere. Så lærer vi også selv en masse.

Gåpåmod, risiko-appetit og vilje til at gøre en forskel er i mine øjne de afgørende kvaliteter hos en digital rockstjerne.Vi, der spiller på senior-holdet for it-Danmark, har medansvar for udvikle de nye generationer med digital X-faktor. (Hvor X passende kunne stå for eksponentiel).Aldrig har det været nemmere at lave komplekse, data-intensive, intelligente og brugervenlige digitale forretningskoncepter - både som et add-on til etablerede virksomheders it-installationer samt som platform for start-ups uden nogen tyngende bagage.Nøglen er de færdigpakkede legoklodser af funktionalitet understøttet af en skalérbar cloud-infrastruktur, og de ER her allerede.Derfor er det i lige så høj grad mangel på vilje og vildskab i vores organisationskulturer, som udgør barrieren. Det gælder for Danmark, for virksomhederne og for den enkelte.Jeg mener, at vi, der har været med i mange år, har et ansvar for at bryde denne tænkning og bidrage til talentudviklingen af morgendagens digitale rockstjerner.Her i sommer udbød vi en sommerskole for studerende i Danmark med et program for 40 unge.Her fik de lejlighed til at møde en stribe kapaciteter på forskellige områder som analytics, cloud, Internet of Things, design thinking og machine learning.De sluttede ugen af med at løse reelle forretningsproblemer fra virkelige virksomheder i hurtigt-arbejdende og fri-tænkende teams.Vi investerede nogle timer, men jeg skal love for, at vi også fik noget med hjem.Læringen gik begge veje, for det var virkeligt kvalificerede og kreative indspil, som de unge leverede i deres grupper samtidig med, at vi jo lærte noget om generation Z, som er en voksende og meget interessant målgruppe.Så hermed sender jeg opfordringen videre: Lad os lave flere aktiviteter for de unge himmelstormere, så lærer vi selv en masse, og forhåbentligt kan vi i processen udvikle en eller flere af Danmarks kommende digitale rockstjerner.De unge har vildskaben og kreativiteten, og de tænker naturligt digitalt, fordi generation Z er født sådan.De forventer til gengæld meget kort afstand fra tanke til handling, og de forventer, at kernen af det, de arbejder med, går mod et højere formål.De vil gøre en meningsfuld forskel for en bedre verden.Vi kan ikke byde dem træge og umulige arbejdsvilkår, for de vil være ”gone”, før du kan nå at stave til governance, risk og compliance.De er selvfølgelig også lidt urealistiske og uvidende om meget af teknologien ”behind the scenes”. Men det gør ikke noget, for det kan man lære.Desuden oplever vi lige nu en radikal forenkling af samspillet mellem mennesker og teknologi, mens verden bliver mere kompleks. Alt i alt er jeg meget optimistisk på fremtidens vegne.På virksomhedernes vegne er jeg lidt mere i tvivl.Vil det være spændende for den digitale rockstjerne at arbejde inde for rammerne af den etablerede virksomhed og måske blive Chief Digital Officer i et dansk C20-selskab? Eller en mellemstor dansk virksomhed?Tilbyder vi rammerne for den meningsfuldhed og den kreativitet, som driver dem? Jeg kan stadig langt bedre se den digitale rockstjerne forme en ny start-up end jeg kan se hende innovere en eksisterende forretningsmodel gennem digital transformation.Og på Danmarks vegne var jeg også en smule bekymret.Halvdelen af deltagerne på vores sommerskole var fra udlandet. Alle var studerende i Danmark.Har vi danskere en udfordring med vores mentalitet? Når man ofte besøger Silicon Valley og mærker den ufattelige virketrang og vildskab, som er motoren bag verdens digitale revolutioner, så er det meget oplagt at ønske, at Danmark kommer med på vognen.Vi har gode kort på hånden, men som nation skal vi lægge os i selen for at udvide mulighederne, slippe tøjlerne og lade vildskaben komme til fadet. Potentialet er enormt, men vi skal sikre nogle miljøer, hvor fremtidens digitale rockstjerner kan skinne.Min opfordring er klar: Om du spiller senior eller oldboys i it-branchen, så få styr på dit talentakademi og rekruttér nogle mini-putter. Jeg lover, at det er det hele værd!