Morgen-briefing: Atea bygger nyt centrallager - opfører 26.000 kvadratmeter bygning / Teknologi-manifest: ‘Copenhagen letter on tech’ / Dansk it-firma har helt droppet ledelsen

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne torsdag morgen.Atea går snart i gang med at bygge et nyt centrallager for den svenske forretning.Det kommer til at ligge i Vaxjö og bliver på 26.000 kvadratmeter. Ifølge vores søstermedie ComputerSweden bliver nybyggeriet hovedkvarter for Atea Logistics. Og det er målet, at selskabet vil tage sine egen medicin og optimere processer efter de nyeste digitale principper.“Vi vil udvikle nye tjenester og gøre det endnu mere effektivt og vise, at vi selv tager udnytter digitaliseringen fuldt ud. Med nyt byggeri kan vi automatisere fra begyndelsen, og det giver mulighed for at arbejde på helt nye måder,” siger topchef Carl-Johan Hultenheim til ComputerSweden.Selskabet regner med, at nybyggeriet er klart til indflytning i foråret 2019.Efter to dages koncentreret debat og workshop er 150 tech-folk, iværksættere, designere, filosoffer og andre fra 30 lande blevet enige om et teknologi-manifest, som kan danne en slags principiel og etisk ramme om udviklingen af ny teknologi.Det er sket under tænketankten ‘cph150’Workshoppen fandt sted på TechFestivalen i København, der blev afviklet i sidste uge.I manifestet - der henvender sig til ‘alle, der former teknologi i dag’ - peger tænketanken blandt andet på, at ‘teknologi ikke er over os, men at den bør styres af vores demokratiske institutioner.’ Og at ‘mennesker kommer før forretning.’“Lad os udvikle på tillid. Lad os udvikle for gennemsigtighed. Vi er digitale borgere, ikke forbrugere. Vi har alle brug for transparens for at forstå, hvordan teknologi former os, hvilke data vi deler og hvem der har adgang til den,” skriver de.Det lille danske it-firma Automize fra Kolding har helt droppet ledelsen. Selskabet med ni medarbejdere har helt flad struktur og ingen hierakisk struktur, og alle kan byde ind på alle opgaver.Alle mødes hver fredag for at få overblik over opgaver og i fællesskab lægge en plan for den kommende uge, fortæller Automize-medejer Peter Sivebæk til Kolding Ugeavis. “Men det er ikke sådan, at det hele ligger og flyder eller at ingen tager ansvar. I stedet er det sund fornuft, der driver det. Der behøver ikke at være konsensus om alting, men alle har mulighed for at sætte deres fingeraftryk på tingene. Og hvis du har glade medarbejdere, så smitter det af på kunderne,” siger han til ugeavisen.NNIT indgår partnerskab med iværksætter-virksomheden SubWiz med det mål at udvikle ‘næste generation af intelligent help desk-software,’ som parterne kalder det.Ifølge de to selskaber vil der blive tale om en intelligent enterprise-suite i verdensklasse, som er drevet frem af NNIT’s kompetencer inden fro proces-optimering, data og help desk-processer kombineret med SubWiz’ viden om machine learning og kunstig intelligens.Bag Subwiz står en række videnskabsfolk og eksperter inden for kunstig intelligens og machine learning.De tæller blandt andre de fire-dobbelte danmarksmestre i programmering Mathis Bæk Tejs Knudsen og Søren Dahlgaard samt professor Stephen Alstrup.Han har tidligere været med til at stifte milliard-virksomheden Octoshape, der for nogle år siden blev solgt til Akamai.