Dugfrisk apport afslører: Vi går glip af skattemilliarder fra Google og Facebook

Store it-giganter som Facebook og Google betaler ikke den skat i EU, som de burde, men nu er der kommet tal på, hvor meget der ikke betales

EU-samarbejdet har mistet, hvad der svarer til 40 milliarder danske kroner i ikke betalte skatter fra Google og Facebook alene i perioden 2013 til 2015.Det skriver Reuters , der har læst en rapport fra EU’s arbejdsreform vedrørende skattereformer. Rapporten bliver offentliggjort i dag torsdag.Google og Facebook har undgået at indbetale skat ved hjælp af “kreativ omgang med bogføring og skattebetalinger.”“Store internationale it-giganter minimerer skattebetalinger i EU ved at cirkulere al omsætning til lande med lave skatter såsom Irland og Luxembourg,” skrives det i rapporten.Google og Facebook er udvalgt til rapporten, da begge virksomheder sender deres omsætning til netop Irland og Luxembourg. Ifølge rapporten betaler Google, hvad der svarer til 0,82 procent af sin omsætning i skat i EU. Uden for EU er tallet ni procent.EU's arbejdsgruppe kommer med specifikke forslag på, hvordan man kan tvinge de store virksomheder til ikke at kunne omgå de europæiske skatteregler.Blandt andet at man i fremtiden i stedet skal beskatte omsætningen for virksomhederne i de lande, hvor omsætningen er skabt og ikke som nu, hvor man beskatter overskuddet i det land, hvor virksomheden fysisk er placeret: Ofte Irland.Rapporten offentliggøres to dage før EU’s finansministre skal mødes i Tallinn for at diskutere emnet. Forslaget støttes allerede op af Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien.