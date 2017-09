Facebook tester ny video-app - og det er kun i Danmark

Facebook har udsendt en ny video-app kaldet Bonfire kun på det danske marked.

Annonce:



Annonce:

Vi testede appen kort, og den gør, hvad den lover: viser video for 2-4 personer med diverse filtre. Du kan gemme direkte til Instagram, Facebook eller Messenger. Foto: Kim Stensdal.

Danmark er et helt perfekt land til at teste ny software i.Det synes Facebook i hvert fald, efter at selskabet har udsendt dets spritnye Bonfire-app i den danske App Store til iOS som det eneste marked.Det skriver blandt andet The Next Web.Appen er en selvstændig video-app til hurtige enkelt- eller gruppeopkald i stil med eksempelvis Facetime. Du kan desuden tilføje Snapchat-agtige filtre såsom AR-briller på dit ansigt, der følger dine bevægelser.Appen rammer ned i to af de mest populære trends på sociale medier: Video og de mere private oplevelser, krydret med velfungerende AR i form af et par John Lennon-briller.Så hvorfor udsender Facebook Bonfire-appen kun i Danmark?App-analytiker Adam Blacker fortæller til The Next Web, at appen allerede er blevet downloadet over 2.000 gange, og at “danskere generelt bruger apps i en længere periode og er digitaliserede, og derfor gør det Danmark til et ideelt testmarked.”Du kan selv hente appen her og inviterer andre via Messenger-appen. Bonfire er for Facebook endnu et forsøg på at udvide sin social media-platform ud over Facebook og Instagram.Facebook har allerede “lånt” funktioner fra konkurrenten Snapchat som de 24-timer lange “stories,” der er en succes på Instagram, men som de færreste bruger på Facebook.Om appen rent faktisk ender med at forblive en selvstændig app eller bliver integreret i eksempelvis Messenger på et senere tidspunkt er endnu uvist.Du kan hente appen her på iOS-enheder.