Hvis du tror, at den teknologiske udvikling blæser af sted, så bare vent: Der venter en orkan forude

Der er fart på den teknologiske udvikling, men det kommer kun til at gå endu hurtigere fremadrettet. Sådan lyder prognosen fra VMware-toppen, der havde samlet 10.000 mennesker til konferencen i Barcelona i denne uge.

Foto: Steffen Villadsen

Reportage: Hvis du tror, at den teknologiske udvikling blæser af sted, så bare vent. Det er kun en mild brise i forhold til den udviklingsmæssige orkan, der venter forude. Det blev ad flere omgange slået fast på til den tilbagevendende konference VMworld, der igen i år havde fundet vej til Barcelona.

"I de moderne og succesfulde organisationer er it blevet en integreret del af kerneforretningen. I gamle dage skulle man bruge fabrikker til at fremstille produkter, men den nye fabrik er it. Det er her værdien skabes," Ray O'Farrel, teknisk direktør for VMware

Ray O'Farrel (tv) Sanjay Poonen (mt) og Pat Gelsinger (th) gav i løbet af de to dages konference deres bud på, hvordan verden kommer til at se ud i fremtiden.

Foto: VMwarer

FAKTA: VMware VMware hjælper sine kunder med deres digitale transformation i form af overgangen fra datacenter til cloud mv.



Selskabet havde i 2016 en omsætning på 7,09 milliarder amerikanske dollar og forventer at omsætningen vokser de kommende år.



Virksomheden har hovedkontor i Sillicon Valley, og har mere end 500.000 kunder og 75.000 partnere på verdensplan.

Joe Baguley, der er underdirektør hos VMware and teknisk direktør for EMEA.

Forleden havde Apple's iPhone 10 års jubilæum.De fleste husker nok fornemmelsen første gang, de fik en iPhone i hånden. Den runde bagbeklædning, der lå i håndfladen. Ipod og telefon smeltet sammen i et.Med 8GB plads på mobiltelefonen kom der for alvor kraft bag ideen om, at man kunne bruge sin telefon til at lagre favoritmusikken og friske billeder, man havde knipset på sin færd i det moderne liv.Det var en revolution og en følelse af, at den teknologiske udvikling virkelig rykkede sig.I dag er favoritmusikken ikke længere i lommen gemt på telefonen, men derimod placeret på playlister hos streamingtjenester, og billederne fra ferien og farmors fødselsdag ligger konstant tilgængelige i skyen.Kigger man bagud giver fortidens fart fornemmelse ikke just virtuel vind i håret længere.Derimod virker det til, at vi med vor tids fremstød her på kanten til gennembrudet for AI, VR og IoT skyder en vældig fart.Og det går stærkt for tiden. Det virker faktisk til, at det aldrig har gået hurtigere. Men det kommer til at gå langt hurtigere, forsikrer topchefen hos VMware.”Det her er den langsomste dag i den teknologiske udvikling, du nogensinde kommer til at opleve,” slog topchef for VMware, Pat Gelsinger fast fra scenen, da han åbnede årets VMworld i Barcelona tirsdag.Computerworld mødte tidligere på ugen Pat Gelsinger til en snak om ledelse og fremtid.Det kan du læse her: Global it-boss: Du kan ikke lede en tech-virksomhed gennem et regneark - fornemmelse for teknologien er afgørende VMwares store konference havde allerede begejstret i USA, hvor 25.000 deltagere mæskede sig i breakout sessions og evigt fyldte køleskabe med forfriskninger.I år havde mere end 10.000 mennesker fundet vej til Barcelona, og de fik altså beskeden om, at den teknologiske udvikling tager eksponentielt til i fart i fremtiden.Al den snak om kunstig intelligens, Internet of Things og prognoser om et totalt virtuelt skydække kan godt gøre en helt ør, men vi klarer den.Ting, der virkede utopiske og hørte hjemme i litteraturens forudsigelser af George Orwell og Isaac Asimov er i dag en realitet.Det er ikke mange år siden, at selvkørende biler var noget, man så i film,. Men i dag presser en bilbranche forfulgt af dårlige historier om partikeludledning og lovgivning mod dieselbiler grænserne for det selvkørende.at Gelsinger beder os huske på, hvordan vi som regel tager i mod de her fremskridt.”Det første minut, man sidder i en selvkørende bil, er man bange og tænker, at nogen bør tag rattet, men kort tid efter begynder frygten at blive afløst af spørgsmål. Man tænker på, hvordan bilens censorer virker, og hvad der man sker, hvis bilen mister internetforbindelsen,” siger Pat Gelsinger”Der går ikke lang tid, før man tænker: 'Er vi der ikke snart?'Det her går lige så langsomt som at køre søndagstur med farmor. Vi går altså fra begejstring til forventning og fra rystede til at kede os på blot få minutter,. Hvad har ændret sig?," spørger topchefen."Vi ser simpelthen de her forandringer alle steder. Teknologien bryder nærmest ud af teknologien. Alle industrier oplever den her udvikling fra vildt til hverdag. Det gælder både medier, banker, forretninger og sundhedssystemet."Den transformation er et klart signal om, at mennesket hurtigt tager ny teknologi til sig og ikke mindst at den yngste generation tager teknologiske fremskridt forgivet.Mange har hørt historier om hvordan små børn står og "trækker" i farmors fysiske billede på reolen, og det er heller ikke gået VMware-bossen forbi."Mit skønne barnebarn Abigail tager min telefon og begynder at trykk og swipe rundt, og hun er kun et år gammel. Det er ikke til at tro."Vi kommer blandt andet til at se store forandringer de steder, hvor data genereres, når Internet of Things for alvor slår igennem.I kraft af, at vi rykker mere og mere computerkraft over i fysiske objekter betyder det, at ting, der før i tiden var relativt døde, pludselig genererer data og viden for os.Det gælder uanset, om det er en lysregulering eller en bil.Internet of Things blev på årets VMworld-konference spået en stor fremtid af blandt andet VMworlds tekniske direktør, Ray O'Farrel."I de moderne og succesfulde organisationer er it blevet en integreret del af kerneforretningen. I gamle dage skulle man bruge fabrikker til at fremstille produkter, men den nye fabrik er it. Det er her værdien skabes," siger han."Kig på en kombinationen af de ting, der er på vej frem. Muligheden for at forbinde ting, kunstig intelligens og machine learning bliver mere udbredt og er ikke længere noget, der kun findes i laboratorier på universitetet. Prøv at tage de ting og kombiner dem med den måde vi kan bruge censorer på i dag," siger han."Der kommer til at ske et kæmpe-skifte og jeg ser det mest tydeligt, når man kigger på mængden af data, der bliver genereret. I dag bliver hovedparten af data genereret på de sociale medier og via forretninger. I den nærmeste fremtid bliver en stor del af den her data skabt af vores devices med censorer, der tjekker vejret, motoren eller produktionsbåndet," forklarer han.Dermed skal vi forholde os til, at menneskelige handlinger forholdsvis genererer mindre data end mange af de store installationer, der med censorer konstant tjekker og opdaterer.I en nær fremtid må Charontil at finde Dankortterminalen frem eller hente en form for betalignsapp.Det kontantløse samfund er nemlig måske tættere på, end vi tror.Det er snart slut med charonsmønter som begreb, og vores børn vil more sig over, at vi har slæbt rundt på metal i lommerne.Senest har en række af de største danske banker taget forskud på den kontantløse opdragelse og introduceret betalingskort til de helt små, der i stigende grad oplever, at forældrene har styr på terminen, men er bagud med lommepengebetalingen, fordi de heller ikke har kontanter på sig.”Jeg tror, at det pengeløse samfund kommer til at indtræde i løbet af den næste generation. Jeg fik fornemmelse forleden via min datter. Vi var på ferie, og min datter vil gerne have noget at drikke, så hun spurgte mig, om jeg havde det, som hun ikke kan huske, hvad hedder, så hun kalder det håndholdte penge. Hun ved, hvad penge er, men hun benytter det så sjældent," sigerDa den første konferencedag så småt begyndte at gå på hæld, og de 10.000 deltagere søgte mod hoteller og tapasbarer, var dagordenen klar.Det er stadig de store dagsordener, der buldrer i it-verden. Det er stadig kunstig intelligens, machine learning og Internet of Things, der for alvor optager it-folket.Men alt imens fremtiden blev spået i konferencecentret, skete der noget på den anden side af Atlanterhavet.I det nybyggede Steve Jobs auditorium præsenterede Apple sine seneste bedrifter klemt ned i et stykke elektronik.Med lanceringen af den nye iPhone 8 og iPhone X virker den første iPhone som et kapitel fra side 2007 i teknikbogen.Fra dengang vi sagde farvel til antennerne og smøgerne i fjerntogene og lærte at sige finanskrise, og ja iPhone.