Fiberselskaberne gør klar til nye investeringer - men hver fiberkunder har allerede kostet 45.000 kroner

Der er investeret mange milliarder kroner i fiber hos de danske elselskaber, og flere af dem kæmper med store underskud. Alligevel vil de nu investere endnu flere penge i fiber.

Efter mere end et årti med elselskabernes massive investeringer i fiberbredbånd rundt omkring i landet, bliver der hos flere selskaber lagt op til, at der nu skal graves endnu mere fiber ned i den kommende tid.Der er dog allerede tabt mere end seks milliarder kroner på fiberprojekterne i form af blandt andet underskud, konkurser og nedskrivninger.Det skriver Finans , der kan fortælle, at elselskaberne nu er i gang med at investere yderligere 700-800 millioner kroner på udbygningen af deres fibernet.Den samlede investering i fiber fra elselskabernes side er på 18 milliarder kroner, skriver Finans. Med omkring 400.000 danske fiberkunder, betyder det, at hver eneste fiberkunde har krævet en investering på 45.000 kroner.Det får ifølge Finans flere teleeksperter til at advare imod, at elselskaberne fortsætter deres investeringer.Finans’ regnestykke tager udgangspunkt i, at der er 400.000 fiberkunder i Danmark.Ifølge Energistyrelsens opgørelse over antallet af fiberbredbånds-abonnementer i Danmark nåede vi dog i første halvår 2016 op på over 484.000 abonnementer.Det var en stigning på 15,4 procent i forhold til første halvår 2015, men udviklingen bliver dog især interessant, hvis vi kigger på fiberbredbånd over en 10-årig periode.Går vi tilbage til første halvår 2007, var der ifølge Energistyrelsen kun lige knap 43.000 abonnementer til fiberbredbånd i Danmark. Det betyder, at antallet af abonnementer er mere end 11-doblet på 10 år.Selvom de danske fiberselskaber i disse år henter masser af nye bredbåndskunder, kæmper de fleste af selskaberne stadig med store underskud.Det er ikke kun i Danmark, at der investeres mange milliarder kroner i fiberbredbånd.Tidligere i år konkluderede en rapport fra interesseorganisationen FTTH Council Europe, at det vil koste 137 milliarder euro - lidt mere end 1.000 milliarder danske kroner - at sikre fiberbredbånd til alle borgere i EU-landene.Prisen dækker over, hvis man sikrede fiber ved 100 procent af alle hjem, mens 50 procent af dem blev tilsluttet fiberen. Samtidig er der taget højde for, at der allerede i dag er fiber ved 36 procent af hjemmene, mens 11 procent er tilsluttet.